Phát hiện, tuyển chọn tài năng cho thể thao thành tích cao

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính, tối 28/6, Giải Vô địch trẻ quốc gia và Cúp quốc gia Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026 tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh đã chính thức bế mạc và thành công tốt đẹp.

Giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong kế hoạch tổ chức các giải thể thao thành tích cao năm 2026 của địa phương, thu hút gần 1.000 vận động viên xuất sắc đến từ 48 đoàn thể thao, câu lạc bộ và đơn vị trên toàn quốc tham gia tranh tài.

Việc đăng cai tổ chức thành công giải đấu một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao tầm cỡ quốc gia và quốc tế của tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện cũng góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng đất di sản đầy năng động, hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của địa phương đến với đông đảo du khách và người hâm mộ thể thao cả nước.

Hơn 580 vận động viên tranh tài môn cầu lông, bóng bàn