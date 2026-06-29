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Phát hiện, tuyển chọn tài năng cho thể thao thành tích cao
Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính, tối 28/6, Giải Vô địch trẻ quốc gia và Cúp quốc gia Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026 tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh đã chính thức bế mạc và thành công tốt đẹp.
Giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong kế hoạch tổ chức các giải thể thao thành tích cao năm 2026 của địa phương, thu hút gần 1.000 vận động viên xuất sắc đến từ 48 đoàn thể thao, câu lạc bộ và đơn vị trên toàn quốc tham gia tranh tài.
Việc đăng cai tổ chức thành công giải đấu một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao tầm cỡ quốc gia và quốc tế của tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện cũng góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng đất di sản đầy năng động, hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của địa phương đến với đông đảo du khách và người hâm mộ thể thao cả nước.
Hơn 580 vận động viên tranh tài môn cầu lông, bóng bàn
Tối 28/6, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao và Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I, năm 2026.
Phát biểu khai mạc, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khẳng định: Giải cầu lông, bóng bàn lần này không chỉ là một nội dung thi đấu quan trọng trong chương trình Đại hội Thể dục Thể Thao mà còn là dịp để các vận động việc tranh tài, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, là cơ hội để giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
Sự kiện này quy tụ hơn 580 vận động viên tiêu biểu của của các địa phương, đơn vị và câu lạc bộ có phong trào luyện tập môn cầu lông và bóng bàn mạnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia. Trong đó, có hơn 450 vận động viên, huấn luyện viên tham gia Đại hội và 130 vận động viên nam, nữ tranh tài ở Giải cầu lông các câu lạc bộ cầu lông lần thứ I, năm 2026. Tại Đại hội, các vận động viên tham gia thi đấu ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.
Ngay sau lễ khai mạc, hàng trăm khán giả và người hâm mộ môn cầu lông và bóng bàn tỉnh Gia Lai đã mãn nhãn trước các màn tranh tài quyết liệt với những pha cầu, đánh bóng kỹ thuật của các vận động viên.
Theo kế hoạch, Đại hội thể dục thể thao môn cầu lông, bóng bàn và Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026, diễn ra từ 28/6 - 1/7./.