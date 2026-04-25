Phát hiện 5 rìu đá hàng nghìn năm tuổi tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Tiến sĩ Howard Limbert (Đội trưởng Nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt, thành viên Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh) đã hiến tặng các rìu đá phát hiện tại hang Én cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác trưng bày, nghiên cứu. Ảnh: TTXVN phát

Các rìu này sau đó đã được tặng cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và Bảo tàng Hà Nội để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày, góp phần quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Quảng Trị tới công chúng trong và ngoài nước.



Trước đó, đoàn thám hiểm do Tiến sĩ Howard Limbert, Đội trưởng Nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt, thành viên Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã phát hiện 5 rìu đá trong hang Én, một trong những hang động lớn trên thế giới tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Các hiện vật được tìm thấy trong lớp trầm tích có dấu hiệu bị xáo trộn bởi dòng chảy, thuộc tầng văn hóa cổ.

Các rìu đá hàng nghìn năm tuổi được phát hiện trong hang Én ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh: TTXVN phát

Qua nhận định ban đầu, các chuyên gia cho rằng, những chiếc rìu này thuộc thời kỳ đá mới, nằm trong hệ thống Văn hóa Bàu Tró, có niên đại khoảng từ 6.000 đến 8.000 năm.

Các rìu được chế tác từ đá silic với hai dạng chủ yếu là rìu vai xuôi và rìu vai ngang. Bề mặt và lưỡi rìu được mài nhẵn, đồng thời vẫn còn dấu vết ghè đẽo đặc trưng. Nhiều hiện vật có dấu hiệu hao mòn ở phần chuôi và lưỡi, cho thấy đã được sử dụng nhiều lần trong đời sống sinh hoạt của cư dân tiền sử.

Phát hiện khảo cổ này có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm rõ quá trình cư trú và thích nghi của con người trong môi trường hang động tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng từ hàng nghìn năm trước; đồng thời bổ sung thêm chuỗi bằng chứng về sự tiếp nối văn hóa tại khu vực, bên cạnh các hiện vật đã được tìm thấy trước đó như đồ kim khí, khuôn đúc rìu đồng thuộc Văn hóa Đông Sơn, tượng Phật bằng đồng và các ký tự Chăm cổ trong hang động./.