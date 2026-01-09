Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng quá trình xây dựng chính quyền số

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực thực hiện mục tiêu trở thành đô thị thông minh và chính quyền số, lấy người dân làm trọng tâm, việc tổ chức lớp tập huấn không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục nội bộ mà còn là hoạt động thiết thực thể hiện sự đồng hành của Phật giáo Việt Nam với sự phát triển của thành phố, góp phần lan tỏa nhận thức, khuyến khích người dân tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng chính quyền số của thành phố.

Tăng ni, phật tử dự tập huấn được học lý thuyết, thực hành về trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo Thượng tọa Thích Tâm Hải, trong bối cảnh thế giới phẳng và không gian số ngày càng mở rộng, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu. Việc nhận thức đúng, đầy đủ để có thể vận dụng hiệu quả vào đời sống, tránh những lệch lạc là yêu cầu cần thiết. Chương trình tập huấn về AI và chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các tăng ni, phật tử trong quá trình tu tập, hoằng pháp và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong xã hội; thể hiện phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.



Chương trình lớp tập huấn gồm hai chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo dưới góc nhìn chánh niệm: Hiểu để phụng sự và lan tỏa” và “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo – Phụng sự nhân sinh trong kỷ nguyên số”, với giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số.

Trong hai ngày, các học viên được giới thiệu những khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; lý thuyết và thực hành ứng dụng AI vào đời sống xã hội, công tác quản trị dữ liệu, hoằng pháp hiện đại…/.