Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng quá trình xây dựng chính quyền số

Sáng 9/1, tại Việt Nam Quốc tự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Khóa bồi dưỡng Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số cho hơn 700 tăng ni, phật tử của thành phố và các địa phương lân cận, cụ thể hóa tinh thần “nhập thế” và trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển thành phố của Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực thực hiện mục tiêu trở thành đô thị thông minh và chính quyền số, lấy người dân làm trọng tâm, việc tổ chức lớp tập huấn không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục nội bộ mà còn là hoạt động thiết thực thể hiện sự đồng hành của Phật giáo Việt Nam với sự phát triển của thành phố, góp phần lan tỏa nhận thức, khuyến khích người dân tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng chính quyền số của thành phố.
Tăng ni, phật tử dự tập huấn được học lý thuyết, thực hành về trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN 
Theo Thượng tọa Thích Tâm Hải, trong bối cảnh thế giới phẳng và không gian số ngày càng mở rộng, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu. Việc nhận thức đúng, đầy đủ để có thể vận dụng hiệu quả vào đời sống, tránh những lệch lạc là yêu cầu cần thiết. Chương trình tập huấn về AI và chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các tăng ni, phật tử trong quá trình tu tập, hoằng pháp và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong xã hội; thể hiện phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương trình lớp tập huấn gồm hai chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo dưới góc nhìn chánh niệm: Hiểu để phụng sự và lan tỏa” và “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo – Phụng sự nhân sinh trong kỷ nguyên số”, với giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số.
 
Trong hai ngày, các học viên được giới thiệu những khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; lý thuyết và thực hành ứng dụng AI vào đời sống xã hội, công tác quản trị dữ liệu, hoằng pháp hiện đại…/.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Kết nối mạng lưới trợ giúp trẻ em khuyết tật

Kết nối mạng lưới trợ giúp trẻ em khuyết tật

Hội thảo “Kết nối mạng lưới các cơ sở trợ giúp trẻ em, tổ chức xã hội làm việc với trẻ em khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh” do Hội Bảo trợ trẻ em Thành phố tổ chức, ngày 9/1. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Thí điểm thúc đẩy quyền trẻ em khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm mọi trẻ em khuyết tật được sống an toàn, phát triển toàn diện, không bị bỏ lại phía sau.
Xem thêm

Top