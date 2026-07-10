Phật giáo phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Dự Đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Hà Trung Kiên ghi nhận, biểu dương những kết quả Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông Hà Trung Kiên đề nghị, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ tăng ni, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động Phật sự; giữ gìn chính pháp, kiên quyết loại bỏ các biểu hiện mê tín dị đoan, lệch chuẩn trong sinh hoạt tôn giáo. Giáo hội phát huy hơn nữa vai trò trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, giáo dục đạo đức; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo gắn với bản sắc văn hóa địa phương, góp phần phát triển du lịch văn hóa tâm linh; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phật sự giai đoạn 2022 - 2026. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đề ra phương châm hành động "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", tiếp tục xây dựng Giáo hội đoàn kết, ổn định, phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", xây dựng Giáo hội tỉnh Tuyên Quang đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, phụng sự, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động Phật sự theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nổi bật là công tác an sinh xã hội, từ thiện với tổng kinh phí thực hiện đạt hàng chục tỷ đồng. Hằng năm, Ban Trị sự tổ chức chương trình Tết yêu thương, duy trì Hội chợ Nhân ái, trao xe đạp cho học sinh nghèo, phát phiếu mua hàng miễn phí và hàng nghìn suất ăn nghĩa tình. Chương trình Tiếp sức mùa thi trở thành điểm sáng trong công tác thiện nguyện khi phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị hỗ trợ gần 7.000 suất ăn, nước uống tại 26 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2026, chương trình được mở rộng quy mô, phục vụ trên 17.000 suất ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, tiếp thêm động lực cho thí sinh yên tâm bước vào các kỳ thi. Cùng với đó, Ban Trị sự chú trọng công tác nghi lễ, hướng dẫn phật tử tu học, duy trì sinh hoạt đạo tràng, tổ chức quy y Tam bảo, tụng kinh, nghe pháp; vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần lan tỏa lối sống xanh, trách nhiệm với cộng đồng, khu dân cư...

Được thành lập từ năm 2009, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang không ngừng phát triển cả về tổ chức và hoạt động Phật sự. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 40 ngôi chùa được phục dựng, xây dựng mới; trên 24.000 tín đồ, phật tử sinh hoạt tại các tổ, hội quy y.

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Tại Đại hội, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao Bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, góp phần xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phật sự giai đoạn 2022-2026; Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ tặng Giấy khen cho 6 cá nhân.../.