Phật giáo góp phần tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Các Tăng ni thực hiện nghi thức Tắm Phật. Ảnh: Xuân Tú – PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự đại lễ có chư tôn đức tăng ni hai nước Việt Nam – Lào, đại diện Liên minh Phật giáo Lào, cùng Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện các cơ quan, hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt tại Viêng Chăn.



Tại buổi lễ, đại chúng trang nghiêm lắng nghe Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Thông điệp nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, giáo lý từ bi và trí tuệ của đạo Phật tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững. Đặc biệt, năm 2026 là năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981 - 7/11/2026) và hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì Chùa Phật Tích, khẳng định Đại lễ Phật đản không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của kiều bào mà còn góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào. Thượng tọa kêu gọi cộng đồng người Việt tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.



Trong không khí trang nghiêm, các nghi lễ truyền thống như rước Phật đản, tụng kinh, tắm Phật và cầu nguyện quốc thái dân an đã được cử hành. Các đại biểu cùng cầu chúc hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.



Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân trao quà từ thiện cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nhân dịp Đại lễ Phật đản. Ảnh: Xuân Tú – PV TTXVN tại Lào

Nhân dịp này, chùa Phật Tích và các nhà hảo tâm đã trao 200 phần quà nghĩa tình cho người yếu thế, thể hiện tinh thần từ bi và truyền thống tương thân tương ái, góp phần lan tỏa hình ảnh cộng đồng người Việt tại Lào.



Rước Kim thân Phật đản quanh khuôn viên chùa Phật Tích ở Thủ đô Vientiane (Lào). Ảnh: Xuân Tú – PV TTXVN tại Lào

Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của các ngôi chùa Việt Nam tại Lào như cầu nối văn hóa – tâm linh, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào./.