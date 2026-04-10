Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhận Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với tăng ni, phật tử trong tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới trên con đường hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Nhiệm kỳ 2022-2027, đặc biệt từ sau khi hợp nhất ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thành tỉnh Ninh Bình mới, tăng ni, phật tử trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh ngày càng gắn kết hài hòa với đời sống xã hội, đạt kết quả cao, tăng trưởng về nhiều mặt.

Ban Trị sự bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp để xây dựng chương trình hoạt động phù hợp tình hình thực tế ở địa phương. Các chỉ tiêu của Đại hội Đại biểu Phật giáo các cấp đề ra cơ bản đều đạt kết quả cao.

Đông đảo tăng ni, phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giảm nghèo, hạn chế tệ nạn xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh.

Đặc biệt, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình thời gian qua đã phối hợp sửa chữa 103 ngôi nhà ấm nghĩa tình đoàn kết lương - giáo. Đây là nét nổi bật riêng có của tỉnh Ninh Bình thể hiện sâu sắc, sinh động tinh thần đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo; các chương trình từ thiện với tổng số tiền hơn 96,074 tỷ đồng. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh được Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình bám sát sự chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt chương trình hoạt động hàng năm của Trung ương, của tỉnh; phấn đấu 70% chùa trong tỉnh đạt danh hiệu Chùa tinh tiến, trong đó có 15% chùa đạt danh hiệu Chùa tinh tiến xuất sắc; 100% chùa thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức đề nghị, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng ni, phật tử tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên Ban Trị sự; giữa Ban Trị sự với các Ban Đại diện Phật giáo liên xã, phường; đồng thời duy trì sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Quan tâm xây dựng mối quan hệ hòa hợp, gắn bó trong tăng, ni; mở rộng, phát triển mối quan hệ đồng đạo; qua đó phát huy tốt bản sắc văn hóa Phật giáo của tỉnh nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động tăng, ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh hoạt động từ thiện, nhân đạo, quan tâm chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan; phát huy truyền thống “Hộ quốc, an dân”, đóng góp tích cực, thiết thực vào các hoạt động ích nước, lợi dân. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các thế lực xấu lợi dụng tôn giáo để kích động, chia rẽ, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự ổn định của Giáo hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tin tưởng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với cơ cấu thành phần tiêu biểu, uy tín, trí tuệ, được sự tín nhiệm, suy cử của các đại biểu sẽ đủ sức đảm trách, điều hành công tác phật sự theo hiến chương, đường hướng, phương châm hành đạo: “Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội”, "Phật giáo cùng đồng hành với dân tộc", góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại hội thống nhất nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: 10 vị Ban Chứng minh; 26 vị Ban Thường trực; 43 vị Ủy viên; 10 vị Ủy viên dự khuyết. Hòa thượng Thích Quảng Hà được suy cử chức vụ Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031./.