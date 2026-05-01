Phát động thi đua “60 ngày đêm” đẩy nhanh tiến độ Cảng hàng không Cà Mau

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư Lệnh Binh đoàn 12 và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi tặng quà cho công nhân. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo đó, thời gian thi đua từ ngày 1/5/2026 đến 30/6/2026, tại gói thầu số 12 (thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ) sẽ huy động mọi nguồn lực và phát huy tinh thần, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, người lao động "vượt nắng, thắng mưa", thi đua tăng ca, tăng kíp trên công trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án về đích trong quý III năm 2026.



Đơn vị thi công lượng tăng cường nhân lực, cán bộ kỹ thuật, bổ sung máy móc, thiết bị thi công hiện đại, phù hợp với tính chất công trình quy mô lớn. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, vật liệu, thiết bị phục vụ thi công, không để xảy ra tình trạng gián đoạn. Tổ chức nhiều mũi thi công, làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 cho rằng, Dự án này sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho tốc độ phát triển kinh tế văn hóa xã hội tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân địa phương tại địa bàn tỉnh và khu vực Tây Nam Bộ. Thấy được tầm quan trọng của dự án, đơn vị đã điều phối vật liệu từ tỉnh Đồng Nai về để thực hiện thi công công trình, đồng thời chỉ đạo lực lượng thi công tăng ca, kíp làm xuyên đêm, xuyên lễ để đảm bảo tiến độ về đích theo kế hoạch.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 đề nghị, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành hỗ trợ đơn vị thi công tại công trường, tìm kiếm nguồn vật liệu san lắp để đảm bảo tiến độ. Chủ đầu tư cần tháo gỡ kịp thời các thủ tục pháp lý để nguồn vốn đến với đơn vị thi công kịp thời.



Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi biểu dương tinh thần lao động của các người lính thợ Trường Sơn thực hiện thi công xuyên lễ, xuyên đêm trên công trường nâng cấp, mỡ rộng dự án Cảng hàng không Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cũng cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và các nhà thầu thi công tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án, làm việc với tỉnh An Giang để hỗ trợ nguồn cát san lắp thực hiện dự án. Đồng thời, tỉnh sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về tiến độ dự án đến với nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xem xét đầu tư vào tỉnh và phối hợp với các hãng hàng không để khai thác đường bay khi hoàn thành.



Theo ông Võ Viết Tâm, Giám đốc Ban quản lí dự án ACV (Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam) Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỉ đồng. Dự án có 2 gói thầu chính là gói thầu số 20, thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ và gói thầu số 12 thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ.



Giám đốc Ban quản lí dự án ACV (Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam) Võ Viết Tâm cho biết, hiện nay tiến độ công trình ở các hạng mục đều đạt so với kế hoạch. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc để đẩy nhanh các hạng mục cốt lõi, đặc biệt là đường cất hạ cánh. Kiểm soát chặt chẽ từng khâu kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong công trường. Tiếp tục duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh để sớm đưa công trình vào khai thác./.