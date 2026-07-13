Phát động “Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc" năm 2026

Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng ngoại ngữ trong đội ngũ nhà giáo, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong ngành Giáo dục. Đây là hoạt động thiết thực, lấy tự nguyện và nhu cầu phát triển nghề nghiệp làm trọng tâm, không tạo áp lực thành tích hay chỉ tiêu đối với giáo viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Ngay sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ như xây dựng kế hoạch, khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên, đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai các hoạt động chuyên môn.

Quang cảnh lễ phát động tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh chuyển đổi số, bùng nổ công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tiếng Anh đã trở thành một công cụ thiết yếu để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế theo các chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Để hiện thực hóa Đề án, một trong những giải pháp then chốt là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ. Các thầy, cô giáo dạy tiếng Anh cần không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp, đặc biệt là thành thạo bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường.

Trong chương trình lần này, giáo viên được tiếp cận nền tảng tự học tiếng Anh miễn phí do Tập đoàn Atlantic phối hợp xây dựng và đồng hành cùng ngành Giáo dục. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn Tập đoàn Atlantic cùng các đối tác đã phối hợp chặt chẽ với Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình chuẩn bị nội dung, thiết kế chương trình và tổ chức hoạt động tập huấn.

Theo Thứ trưởng, "Tháng tự học tiếng Anh" chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, bởi việc học tập và tự học phải được thực hiện thường xuyên, suốt đời. Để phong trào thực sự phát huy hiệu quả, mỗi giáo viên cần nhận thức đầy đủ đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là danh dự nghề nghiệp, từ đó không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất và kiến thức của bản thân.

Đối với giáo viên dạy tiếng Anh, việc tự học càng có ý nghĩa đặc biệt bởi ngoại ngữ là kỹ năng cần được sử dụng và rèn luyện thường xuyên. Việc học tập hằng ngày, hằng giờ và trong suốt quá trình công tác sẽ giúp giáo viên duy trì, phát triển năng lực ngôn ngữ, đặc biệt ở bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đồng thời, tinh thần tự học của giáo viên cũng sẽ lan tỏa đến học sinh, sinh viên, góp phần hình thành phương pháp học tập chủ động và nuôi dưỡng niềm đam mê học ngoại ngữ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng lưu ý, phong trào tự học tiếng Anh được triển khai trên tinh thần tự nguyện, không tạo áp lực đối với giáo viên và không sử dụng làm tiêu chí riêng để đánh giá, xếp loại hay thi đua. Mục tiêu của chương trình là tạo động lực để mỗi giáo viên chủ động nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Để phong trào được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả thiết thực, Thứ trưởng đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng chuyên môn và các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện về môi trường, không gian, công cụ và phương tiện để giáo viên có điều kiện tự học tốt nhất.

Bên cạnh đó, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục với vai trò là đơn vị chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cần tiếp tục phối hợp với các cục, vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở tất cả các cấp học, từ giáo dục mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học, nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh và xây dựng phong trào tự học tiếng Anh trở thành hoạt động thường xuyên, bền vững trong toàn ngành Giáo dục.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Tập đoàn Giáo dục Atlantic và Công ty cổ phần Five-Star E-Learing (FSEL) đã chia sẻ các giải pháp hỗ trợ, đồng thời giới thiệu nền tảng triển khai "Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc". Hệ thống được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép giáo viên xây dựng lộ trình học tập linh hoạt, cá nhân hóa theo năng lực và theo dõi quá trình tiến bộ một cách trực quan.

Về lộ trình triển khai “Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc”, thời gian giáo viên đăng ký tham gia từ 13/7-20/7/2026; thời gian thi đua học tập từ 13/7-22/8/2026. Chương trình dành cho giáo viên tất cả các cấp học đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn quốc.

Lễ tổng kết và vinh danh giáo viên dự kiến tổ chức vào ngày 18/9/2026./.