Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; lãnh đạo Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương; đông đảo cán bộ, công nhân, lao động.





Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, việc chăm lo, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị. Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Năm 2025, công tác an toàn, vệ sinh lao động đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức xã hội tiếp tục được nâng lên, nhiều mô hình quản trị an toàn tiên tiến được nhân rộng, điều kiện lao động ở nhiều ngành, lĩnh vực được cải thiện. Các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động được kiểm soát; thiệt hại về người và của đã giảm đáng kể, góp phần bảo vệ các thành quả phát triển kinh tế, xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tiếp tục được quan tâm chăm lo. Hàng triệu công nhân lao động đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động, đề xuất và thực hiện hàng chục ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp phòng ngừa, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.





Bộ trưởng khẳng định, phát triển kinh tế- xã hội bền vững, văn minh phải gắn với bảo đảm quyền người lao động được làm việc trong những điều kiện an toàn, được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, là chuẩn mực chung trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa trong bối cảnh xuất hiện những rào cản kiểm soát chuỗi cung ứng, thuế quan mới. Thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.



Theo Bộ trưởng, những thách thức, nguy cơ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn đang hiện hữu, tác động không nhỏ đến môi trường làm việc của người lao động. Nhiều người sử dụng lao động vẫn chưa quan tâm đến cải thiện điều kiện lao động hoặc thực hiện mang tính hình thức, đối phó. Nhiều người lao động, trong đó có cả nông dân, ngư dân vẫn chưa ý thức được ý nghĩa của những việc làm an toàn nên vẫn xảy ra một số vụ tai nạn thương tâm.





“Thông điệp xuyên suốt của chúng ta là ‘không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng kinh tế’ và cũng là lời nhắc nhở của của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi thăm vùng đất mỏ Quảng Ninh”, Bộ trưởng Nội vụ nêu rõ.





Với quyết tâm kiểm soát có hiệu quả tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, không lơ là, chủ quan; bảo vệ nguồn nhân lực hướng tới một nền sản xuất an toàn, nhân văn và hiện đại, Chính phủ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”. Đồng thời Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.





Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, Tháng hành động không chỉ là một sự kiện phát động, mà phải trở thành động lực đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người lao động. Các đại biểu ấn nút phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Trong phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, chủ đề của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 đã đặt ra yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn đối với công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Quảng Ninh là tỉnh công nghiệp, dịch vụ phát triển, là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam với truyền thống "kỷ luật và đồng tâm" - giá trị cốt lõi hun đúc nên bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của các thế hệ công nhân vùng mỏ. Trong bối cảnh phát triển mới, yêu cầu bảo đảm an toàn vệ sinh lao động càng trở nên cấp thiết.



Trên tinh thần đó, Quảng Ninh cam kết thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) trong giám sát, cảnh báo sớm rủi ro; từng bước tự động hóa, cơ giới hóa, giảm lao động thủ công trong môi trường nguy hiểm và độc hại, qua đó giảm thiểu tai nạn lao động. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, xây dựng văn hóa an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo đời sống cho công nhân lao động.





Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí chỉ ra rằng, việc tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động tại nhiều cơ sở chưa được nghiêm. Việc giảm thiểu tai nạn lao động chưa được cải thiện, còn xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, nhất là ở những lĩnh vực xây dựng, điện, khai thác khoáng sản... Trung bình mỗi năm xảy ra trên 7.000 vụ tai nạn lao động, làm mất đi và bị thương hơn 600 người.





Ông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp đề cao trách nhiệm và làm tốt hơn nữa công tác quản lý, đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thêm nhiều việc làm và sinh kế cho người lao động, người dân. Tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động; tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn cao.





Cùng với đó, ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực mới để nâng cao năng suất lao động quốc gia, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân. Tập trung triển khai hiệu quả và mở rộng hệ thống chính sách phúc lợi và an sinh xã hội, góp phần không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân và người lao động.

Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng lưu ý nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động, tạo động lực và lan tỏa văn hóa an toàn trong toàn xã hội. Chủ động cải thiện điều kiện làm việc, kiểm soát rủi ro, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chú trọng nâng cao trình độ văn hóa, học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động để giai cấp công nhân Việt Nam làm chủ tri thức khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, không ngừng phát huy sáng kiến, đổi mới sáng tạo.

Hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Nguyễn Huy Nam cho hay, Tập đoàn xác định mục tiêu cốt lõi là giảm thiểu tối đa tai nạn lao động chết người và không để xảy ra sự cố kỹ thuật loại I. Theo đó, TKV triển khai các nhóm giải pháp về chuyển đổi số và hiện đại hóa quản trị an toàn, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ rủi ro, đầu tư cho con người và văn hóa an toàn.

Tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động, phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn", “Vườn hoa Công đoàn - Doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp” năm 2025 đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.



Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã được xem cán bộ, công nhân lao động đến từ Tập đoàn TKV thao diễn xử lý sự cố cháy nổ khí metan và bụi than./.