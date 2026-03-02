Phát động Tết trồng cây nhớ Bác, bảo vệ môi trường ở Đền Hùng

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương (đầu tiên, bên trái) hưởng ứng Tết trồng cây tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành đã trồng hơn 1.000 cây thuộc các loài sảng nhung, vàng anh, ban, kim giao, muồng hoàng yến, chò chỉ… tại khuôn viên cảnh quan lễ hội, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Bính Ngọ 2026 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, nhiều năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng ở Phú Thọ đã đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện cảnh quan, giảm nhẹ thiên tai, tạo sinh kế và thu nhập ổn định cho người dân. Sau sáp nhập, toàn tỉnh có trên 405 nghìn ha rừng, trong đó 26,8 nghìn ha rừng gỗ lớn và hơn 60 nghìn ha được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Bình quân mỗi năm, tỉnh trồng mới 17 nghìn ha rừng tập trung, 4 triệu cây phân tán và 2,5 nghìn ha rừng gỗ lớn; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 43,37%, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế - xã hội mở rộng và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo tỉnh đề nghị việc trồng cây phải được triển khai thiết thực, hiệu quả, gắn với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050; xây dựng nông thôn mới, đô thị xanh - sạch - đẹp và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Tỉnh phấn đấu giai đoạn 2026–2030 duy trì trồng bình quân 17,4 nghìn ha rừng tập trung/năm, 4,5 triệu cây phân tán, nâng diện tích rừng gỗ lớn lên trên 30 nghìn ha.

Theo kế hoạch, trong dịp Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh Phú Thọ dự kiến trồng gần 2 triệu cây với những giống loài phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Tỉnh đặt quyết tâm hoàn thành mục tiêu trồng rừng cho cả giai đoạn giai đoạn 2026 – 2030 để duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 42,5%.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đề nghị các cấp, ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về tác dụng to lớn của việc trồng cây, trồng rừng; ý thức rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái; tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu trồng theo kế hoạch. Các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng gắn với phát triển du lịch sinh thái; đẩy mạnh thâm canh rừng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp và kinh tế đồi rừng./.

