Phát động phong trào trồng cây và thi đua giai đoạn 2026-2030

Các đại biểu tại vườn cây lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Nam-TXVN Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12, đại biểu các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình… và hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là nét đẹp truyền thống, hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước. Việc phát động phong trào trồng cây; phát động phong trào thi đua trong Phụ nữ Quân đội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần thi đua, sáng tạo; phát huy vai trò của Phụ nữ Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Các đại biểu tại vườn cây lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Nam-TXVN

Phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội giai đoạn 2021-2025, đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đội và từng cơ quan, đơn vị, nội dung và hình thức ngày càng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân đã phát huy tốt phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh; chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu thi đua. Đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu. Kết quả phong trào góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tiếp tục lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội bản lĩnh, trí tuệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới” giai đoạn 2026-2030, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên; xây dựng người Phụ nữ Quân đội phát triển toàn diện, đáp ứng các tiêu chí “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”. Đồng thời, phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc; góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở đơn vị và cộng đồng, xã hội. Các cơ quan, đơn vị phấn đấu có trên 90% tổ chức hội, cán bộ, hội viên thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào thi đua; triển khai hiệu quả phong trào “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho hội viên phụ nữ về chuyển đổi số, công nghệ số hiệu quả, an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng theo Thượng tướng Lê Quang Minh, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ cần thực hiện hiệu quả phong trào trồng cây với các mô hình thiết thực, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Trước mắt, tổ chức tốt phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với các khẩu hiệu hành động như “Trồng cây xanh - Phụ nữ vun trồng tương lai”, “Mỗi Hội phụ nữ có một công trình cây xanh”, “Mỗi hội viên trồng một cây xanh”…

Tại chương trình, các đại biểu đã tham gia trồng 200 cây xanh thuộc 3 loài cây gồm Vú sữa, Kim giao và Chò chỉ; tham quan mô hình thi đua, sản phẩm của Phụ nữ Sư đoàn 390./.