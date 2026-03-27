Phát động Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2026: Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong Công an Thủ đô

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao kỷ niệm chương cho các cá nhân tham gia hiến máu.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục Y tế (Bộ Công an), các bệnh viện tuyến Trung ương, Thành đoàn Hà Nội, Ban Giám đốc Công an thành phố cùng hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và các lực lượng đồng hành. Sự hiện diện đông đảo của các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ đã tạo nên khí thế sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của lực lượng Công an Thủ đô đối với xã hội.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô xếp hàng, chờ đến lượt tham gia hiến máu.

Không khí sôi nổi tại khu vực hiến máu tình nguyện của lực lượng Công an Thủ đô.

Nhân viên y tế tiến hành lấy máu cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định chuyên môn.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, hiến máu tình nguyện không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn là biểu hiện sinh động của bản lĩnh, trách nhiệm và nhân cách người chiến sĩ Công an nhân dân. Trong những năm qua, phong trào hiến máu trong toàn lực lượng đã đạt nhiều kết quả nổi bật, với hơn 32 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, hiến tặng trên 28 nghìn đơn vị máu, góp phần quan trọng trong công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện. Nhiều tấm gương tiêu biểu đã hiến máu từ 30 đến trên 50 lần, trở thành những điển hình lan tỏa tinh thần nhân ái.

Các mô hình như Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện hay Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” đã phát huy hiệu quả rõ nét, được các bộ, ngành Trung ương và thành phố ghi nhận, biểu dương. Đặc biệt, lực lượng Công an Thủ đô đã vinh dự nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022 và Giải thưởng “Giọt hồng” năm 2024, khẳng định vị thế tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện toàn quốc.

Năm 2026, Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” tiếp tục được triển khai với quy mô lớn hơn, thời gian dài hơn và mục tiêu cao hơn. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 27/3 đến giữa tháng 7/2026 tại nhiều điểm hiến máu thuộc Công an thành phố và các đơn vị, địa phương, phấn đấu tiếp nhận ít nhất 2.500 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện tuyến đầu. Bên cạnh đó, thông cáo chương trình cũng đặt mục tiêu mở rộng quy mô lên 25–30 điểm hiến máu, hướng tới tiếp nhận khoảng 5.000 đơn vị máu, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Hình ảnh đẹp của nữ chiến sĩ Công an Thủ đô khi tham gia hoạt động nhân đạo.

Thông điệp “Nghĩa cử cao đẹp” được lan tỏa qua từng hành động cụ thể của cán bộ, chiến sĩ.

Nụ cười lạc quan của cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế lan tỏa tinh thần nhân ái trong ngày hội hiến máu.

Những túi máu sau khi tiếp nhận được tập hợp, sẵn sàng phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Ngay trong lễ phát động, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức, tạo điểm nhấn sâu sắc. Ban tổ chức đã công bố và tôn vinh 20 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của Công an thành phố. Đây là những cán bộ, chiến sĩ không chỉ tích cực tham gia mà còn truyền cảm hứng, vận động đồng đội cùng chung tay vì cộng đồng.

Một trong những tấm gương điển hình được nhắc tới là đồng chí Nguyễn Thị Hà Mi – Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, người thuộc nhóm máu hiếm. Với 16 lần hiến máu, trong đó có nhiều lần hiến trực tiếp trong tình huống khẩn cấp, chị đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Câu chuyện của chị không chỉ là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia trong những thời khắc sinh tử.

Cùng với đó, Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Tuổi trẻ Công an Thủ đô – với gần 7.000 thành viên – tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt. Lực lượng này đã trực tiếp hỗ trợ hiến máu khẩn cấp cho hàng chục ca phẫu thuật, góp phần cứu sống 65 bệnh nhân với hơn 150 đơn vị máu. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình tổ chức bài bản, chủ động và đầy trách nhiệm.

Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên đã trực tiếp tham gia hiến máu. Không khí diễn ra trật tự, nghiêm túc nhưng cũng đầy xúc động. Những giọt máu được trao đi lặng lẽ, không phô trương, nhưng lại mang giá trị lớn lao – góp phần mang lại sự sống và hy vọng cho người bệnh.

Khoảnh khắc tự hào của các chiến sĩ khi nhận giấy chứng nhận hiến máu.

Hoạt động hiến máu tình nguyện khép lại với hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô – trách nhiệm, nhân văn, vì cộng đồng.

Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2026 không chỉ dừng lại ở một sự kiện mà còn là chuỗi hoạt động kéo dài, lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng và cộng đồng. Thông qua các kênh truyền thông và mạng xã hội, hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an sẵn sàng hiến máu cứu người tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong xã hội.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, chương trình đã và đang khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ – không chỉ bảo vệ bình yên xã hội mà còn sẵn sàng sẻ chia sự sống từ chính trái tim mình./.