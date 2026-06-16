



Quang cảnh buổi họp báo Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026.

Chủ trì họp báo có ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; Bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch; bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện; bà Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện; ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện ;ông Trần Việt Tân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành, hội viên Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Cùng tham dự họp báo có các phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền thông trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự buổi Họp báo.



Phát biểu khai mạc họp báo, Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức khẳng định, Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) là giải thưởng chính quy uy tín do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khởi xướng và tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những ý tưởng quảng cáo sáng tạo xuất sắc, giàu giá trị ứng dụng và mang đậm bản sắc Việt.

Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại buổi Họp báo.



Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) nằm trong Đề án “Xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia: Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” giai đoạn 2020 – 2030, qua đó góp phần triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 7% GDP cả nước; lực lượng lao động tăng khoảng 10%/năm và chiếm 6% tổng lực lượng lao động của nền kinh tế. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu của các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đạt bình quân khoảng 7%/năm.

Các đại biểu tại buổi Họp báo.



Trong đó, lĩnh vực quảng cáo được xác định là một trong những ngành quan trọng góp phần thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh quốc gia và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trong thời đại số.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang trở thành động lực phát triển mới của quốc gia, quảng cáo không chỉ giữ vai trò truyền thông thương hiệu mà còn là phương tiện lan tỏa hình ảnh, bản sắc và sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam. Những chiến dịch sáng tạo mang tinh thần Việt đang góp phần đưa văn hóa dân tộc bước ra đời sống đương đại, tiếp cận thế hệ trẻ và tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế.

Trao đổi bên lề buổi Họp báo.



Qua các mùa tổ chức, Vạn Xuân Awards ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều thương hiệu lựa chọn chất liệu văn hóa và di sản dân tộc trong các chiến dịch truyền thông sáng tạo. Từ “Đi để trở về” của Biti’s Hunter, “Mãnh liệt tinh thần Việt” của VinFast đến “Sải cánh vươn cao di sản Việt” của Vietnam Airlines, …, nhiều chiến dịch đã góp phần định hình hình ảnh một Việt Nam hiện đại nhưng giàu bản sắc.

Đặc biệt, tại Vạn Xuân Awards 2025, hạng mục cao nhất Grand Prix đã được trao cho “Chiến dịch kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam” do Cục Công tác chính trị - Bộ Công an phối hợp cùng Zeit Media thực hiện. Chiến dịch ghi dấu ấn nhờ ý tưởng sáng tạo nổi bật, giá trị thẩm mỹ cao, hiệu quả truyền thông rõ nét cùng tác động xã hội tích cực, qua đó thể hiện tinh thần đổi mới và vai trò tiên phong của quảng cáo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các tác phẩm tham gia xét giải cần đáp ứng những tiêu chí như: ý tưởng sáng tạo mới mẻ, độc đáo; thông điệp rõ ràng, dễ ghi nhớ; chất lượng hình ảnh, âm thanh nổi bật; hiệu quả truyền thông cao; đồng thời đề cao trách nhiệm với cộng đồng, môi trường và thể hiện sâu sắc các giá trị văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn cho biết, qua các mùa tổ chức từ năm 2023 đến 2025, giải thưởng đã thu hút hơn 3.700 tác phẩm dự thi, quy tụ khoảng 400 thương hiệu, hơn 200 chuyên gia sáng tạo đồng hành cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông. Nhiều chiến dịch quảng cáo mang dấu ấn Việt đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng và ghi dấu ấn trên thị trường sáng tạo.

Năm 2026, Vạn Xuân Awards lựa chọn chủ đề “Văn hoá khơi nguồn thịnh vượng”, mở ra hành trình khám phá bản sắc dân tộc qua lăng kính sáng tạo hiện đại. Tinh thần văn hóa không chỉ được nhìn như chất liệu truyền thống, mà còn trở thành nguồn cảm hứng kết nối cảm xúc công chúng và phản ánh nhịp sống đương đại.

Thông qua các tác phẩm dự thi, Vạn Xuân Awards kỳ vọng lan tỏa những câu chuyện đẹp về văn hóa, con người và tinh thần Việt Nam bằng ngôn ngữ quảng cáo sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam hiện đại, giàu chiều sâu và đầy sức sống.

Ông Trần Việt Tân – Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA, đồng Phó Ban Tổ chức nhận định, giải thưởng đang từng bước trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng sáng tạo. Đặc biệt, đây còn là môi trường quan trọng để phát hiện, kết nối và ươm mầm thế hệ trẻ – lực lượng sẽ góp phần định hình diện mạo ngành Quảng cáo Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo và bền vững.

“Chính giá trị cốt lõi, tính thực tiễn cùng cách tổ chức chuyên nghiệp đã tạo nên sức hút bền vững cho Vạn Xuân Awards trong nhiều năm qua. Điều đó cho thấy giải thưởng đang từng bước khẳng định uy tín và góp phần nâng tầm vị thế ngành Quảng cáo Việt Nam trong khu vực”, ông Trần Việt Tân nhấn mạnh.

Năm 2026, Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards tiếp tục khẳng định vị thế giải thưởng uy tín về ngành Quảng cáo Việt Nam với chuỗi hoạt động xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 12/2026 như phát động giải thưởng, hội thảo chuyên ngành, tọa đàm giao lưu, triển lãm trải nghiệm, trưng bày sản phẩm, giới thiệu công nghệ quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, tư vấn hướng nghiệp, … Qua đó lan tỏa tinh thần sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam.

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026 có cơ cấu giải thưởng bao gồm 52 hạng mục tôn vinh các cá nhân/tập thể có những ý tưởng sáng tạo, đóng góp xuất sắc cho ngành Quảng cáo Việt Nam:

Grand Prix: Giải thưởng danh giá nhất, biểu tượng cho sự xuất sắc toàn diện trong năm.

Vạn Xuân Classic (9 giải): Tôn vinh những chiến dịch quảng cáo sáng tạo xuất sắc, có tầm ảnh hưởng quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo trên bảng, biển ngoài trời; quảng cáo trên báo điện tử và nền tảng mạng xã hội.

Vạn Xuân (39 giải): Tôn vinh những chiến dịch Marketing, Thương hiệu, Agency, Production House và tài năng trong ngành quảng cáo.

Vạn Xuân Stars (03 giải): Tôn vinh các dự án xuất sắc dành cho các tài năng trẻ trên toàn quốc, khuyến khích sinh viên mang ý tưởng sáng tạo đến gần thực tiễn.

Thời gian mở cổng tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/9/2026 đến hết ngày 20/10/2026. Tuyển chọn, đánh giá các tác phẩm dự thi vào chung khảo từ ngày 30/10 đến ngày 15/11/2026. Tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 15- 24/12/2026.