Phát động Giải thưởng báo chí khoa học, công nghệ và chuyển đổi số năm 2026

Dự sự kiện có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự; đại diện một số cơ quan báo chí cùng các tác giả đoạt giải năm nay.

Đ/c Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong việc truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo; thúc đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn đời sống và sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và đồng chí Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao giải Ba cho phóng viên Hoàng Trung Hiếu, Ban biên tập Ảnh TTXVN (thứ 2, từ trái sang) và các tác giả. Ảnh: Lê Đông - TTXVN. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Sau 14 năm tổ chức, giải thưởng tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của hầu hết các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Riêng năm 2025, Ban Tổ chức đã nhận được gần 700 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả trên cả nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và trao giải cho 22 tác phẩm, nhóm tác phẩm, gồm 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam giành 1 giải Nhì với tác phẩm ảnh “Chạy đua với thời gian, đưa dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên về đích đúng hạn”; 2 giải Ba với tác phẩm video clip “Kiến tạo môi trường thuận lợi cho khoa học công nghệ, khơi nguồn sáng tạo” và tác phẩm ảnh “Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ Lâm Đồng đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng nông dân”.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, Giải thưởng báo chí năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ nét của báo chí viết về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đáng chú ý, nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thành tựu mà đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của phát triển, từ đổi mới thể chế khoa học và công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đến chuyển đổi số ở cơ sở, ứng dụng công nghệ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và đời sống xã hội. Nhiều nhà báo đã bám sát thực tiễn, đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học, qua đó, đặt ra những vấn đề đúng và gợi mở những lời giải có giá trị cho quá trình phát triển.

Cũng tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát động Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Giải thưởng năm 2026 tiếp tục được tổ chức với tinh thần đồng hành cùng việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tập trung phản ánh sâu sắc hơn quá trình đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn đời sống, sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn, các cơ quan báo chí, nhà báo tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp để phát hiện những vấn đề mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả; dũng cảm chỉ ra những điểm nghẽn, rào cản cần tháo gỡ trong quá trình phát triển. Từ đó, thúc đẩy cải cách và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội./.