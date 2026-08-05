Phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức Giải chia sẻ: Giáo dục luôn là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân. Mỗi chủ trương, mỗi chính sách, mỗi đổi mới của ngành Giáo dục chỉ có thể đi vào cuộc sống khi nhận được sự đồng hành, chia sẻ và giám sát của xã hội. Trong hành trình đó, báo chí luôn là cầu nối quan trọng giữa ngành Giáo dục với nhân dân; là kênh thông tin phản ánh khách quan thực tiễn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời góp phần phát hiện những vấn đề đặt ra để các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện chính sách.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" không chỉ là hoạt động tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về giáo dục mà còn là diễn đàn để ghi nhận sự đồng hành, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp "trồng người". Những góc nhìn đa chiều, những đề xuất, hiến kế xác đáng từ báo chí góp phần tạo đồng thuận xã hội, đồng thời là nguồn thông tin thực tiễn quý báu để các cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả sự nghiệp giáo dục và đào tạo.



Phó Trưởng Ban tổ chức Giải cho biết: Năm 2026 tiếp tục là năm ngành Giáo dục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo. Trong bối cảnh đó, Ban Tổ chức mong muốn các tác phẩm không chỉ phản ánh những thành tựu của ngành Giáo dục mà còn mạnh dạn đi vào những vấn đề mới, những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai chính sách; phát hiện những mô hình hiệu quả, những sáng kiến có giá trị thực tiễn; lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, cán bộ quản lý tâm huyết, học sinh giàu nghị lực; góp phần cổ vũ tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại, chất lượng, công bằng và hội nhập.



Ông Nguyễn Đức Lợi khẳng định: Dù ở bất kỳ loại hình báo chí nào, ở trung ương hay địa phương, mỗi tác phẩm tâm huyết đều góp phần giúp xã hội hiểu đúng hơn về giáo dục, chia sẻ nhiều hơn với những nỗ lực đổi mới của ngành và tiếp thêm động lực cho đội ngũ nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước.



Chia sẻ về thể lệ giải, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức cho biết: Tác phẩm dự giải được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 5/9/2025 đến hết ngày 4/9/2026. Với tác phẩm nhiều kỳ, ít nhất 2/3 số kỳ phải được đăng, phát trong thời gian này. Ban Tổ chức không xét các tác phẩm đang chờ đánh giá, kết luận của cơ quan có thẩm quyền; tác phẩm đã đoạt Giải Báo chí quốc gia hoặc các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành khác. Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền.



Về tiêu chí nội dung, tác phẩm phải bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn; phản ánh những vấn đề giáo dục được dư luận quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn, tạo hiệu quả xã hội cao. Tác phẩm cần có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo, tác động tích cực đến công cuộc đổi mới giáo dục; không xét tác phẩm có tính chất hư cấu.



Nội dung dự thi tập trung phản ánh các hoạt động giáo dục tiêu biểu đang được triển khai tại địa phương, cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học; những tập thể, cá nhân có giải pháp, kết quả, thành tích nổi bật, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Các tác phẩm có thể tập trung vào việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW; Kết luận số 91-KL/TW; Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 248/2025/QH15. Bên cạnh đó, khuyến khích những câu chuyện xúc động, có ảnh hưởng, tác động tích cực và truyền cảm hứng về hình ảnh người thầy, những đóng góp của nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục đất nước.



Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 14/11/2026./.