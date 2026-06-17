Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản

Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu về thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật Nhật Bản năm 2026. Ảnh: Xuân Giao – PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham dự lễ phát động có khoảng 150 đại biểu đến từ Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú, Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Bộ Tư pháp Nhật Bản, Cơ quan Cảnh sát Tokyo, cùng đông đảo đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng gửi thư đến sự kiện, đánh giá cao hoạt động có ý nghĩa này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Sáu - Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết: “Hiện nay, gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Đại bộ phận người Việt Nam sống hòa đồng, thân thiện, tuân thủ pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán, không ngừng phát triển bản thân, sự nghiệp và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại. Để thực hiện mục tiêu không còn người Việt Nam vi phạm pháp luật tại Nhật Bản, việc phổ biến pháp luật là rất quan trọng. Cuộc thi này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nêu trên”.