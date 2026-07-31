Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 cho biết, sự kiện là một trong những hoạt động mở đầu quan trọng trong công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027, đánh dấu bước khởi động quá trình xây dựng hình ảnh và truyền thông cho một trong những sự kiện đối ngoại đa phương có quy mô và ý nghĩa lớn nhất mà Việt Nam đăng cai trong những năm tới.



Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên APEC đối với Việt Nam; đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam đối với tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có nền kinh tế phát triển năng động và luôn chủ động, tích cực hội nhập quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Việc xây dựng mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bộ nhận diện hình ảnh sẽ đồng hành xuyên suốt tại tất cả hội nghị, sự kiện, hoạt động đối ngoại, các sản phẩm truyền thông và hoạt động quảng bá của Năm APEC 2027. Đây sẽ là dấu ấn, ấn tượng đầu tiên để bạn bè quốc tế nhận diện Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà; đồng thời, góp phần tạo nên hình ảnh thống nhất, chuyên nghiệp và giàu bản sắc cho toàn bộ Năm APEC.

"Một biểu trưng thành công không chỉ là một thiết kế đẹp, mà còn là ngôn ngữ thị giác cô đọng nhất để kể câu chuyện về Việt Nam với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và với bạn bè quốc tế. Đó phải là biểu tượng truyền tải được tinh thần hợp tác, kết nối, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của APEC; đồng thời phản ánh bản sắc văn hóa, khát vọng phát triển và tầm nhìn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.



Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 Tạ Quang Đông cho biết, trong khuôn khổ Năm APEC 2027, Bộ sẽ chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam, bao gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, giới thiệu di sản văn hóa, quảng bá ẩm thực, xúc tiến du lịch, truyền thông và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Qua đó, đại biểu quốc tế không chỉ tham dự các hội nghị, mà còn có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa, sự sáng tạo và sức sống của đất nước Việt Nam.



Trong chuỗi hoạt động đó, Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027 có ý nghĩa đặc biệt. Đây cũng là dịp để đội ngũ họa sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo của Việt Nam phát huy tài năng, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp, đóng góp trực tiếp vào một sự kiện có ý nghĩa đối ngoại quan trọng của đất nước.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027 mở rộng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam đều được phép tham gia, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các hoạ sĩ, nhà thiết kế tham dự cuộc thi. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Về mặt ý tưởng và nội dung, các thiết kế dự thi cần thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC - cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ. Mẫu biểu trưng bắt buộc phải tích hợp dòng chữ “APEC VIET NAM 2027” và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hay bản đồ. Tác phẩm phải có tính biểu tượng cao, cô đọng, hiện đại, mang tính duy nhất và không sao chép; màu sắc hài hòa, dễ nhận biết, thuận tiện cho việc in ấn, tuyên truyền trên nhiều chất liệu và bảo đảm hiển thị rõ nét ngay cả ở dạng đơn sắc (đen - trắng) cũng như khi đặt cạnh biểu trưng chính thức APEC.



Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng, gồm: 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận giải thưởng và 2 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải kèm Giấy chứng nhận giải thưởng. Đồng thời, mẫu đoạt giải Nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của Năm APEC 2027.



Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25/8/2026. Hồ sơ bản giấy nộp về Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (số 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Hà Nội). Hồ sơ bản điện tử gửi qua email: phongtrienlam@gmail.com./.