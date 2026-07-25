Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai

Các đại biểu phát biểu hưởng ứng cuộc thi tại lễ phát động. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN



Tất cả các tác phẩm dự thi đều phải chưa được công bố, sử dụng hoặc đạt giải dưới bất kỳ hình thức nào. Biểu trưng dự thi phải thể hiện được bản sắc riêng, tiêu biểu và khác biệt của tỉnh Gia Lai trên cơ sở kế thừa, hội tụ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, con người và thiên nhiên của địa phương; phản ánh chiều sâu truyền thống, sức sống đương đại và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Tác phẩm cần có tính khái quát cao, truyền tải được hình ảnh, giá trị và tinh thần đặc trưng của tỉnh Gia Lai; thể hiện sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn các giá trị văn hóa với yêu cầu đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Gia Lai. Theo thể lệ cuộc thi, tất cả công dân Việt Nam trên mọi miền đất nước và người Việt Nam ở nước ngoài (không giới hạn độ tuổi), trường hợp tác giả dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp đại diện, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Tác giả có thể dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các cá nhân liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi).Tất cả các tác phẩm dự thi đều phải chưa được công bố, sử dụng hoặc đạt giải dưới bất kỳ hình thức nào. Biểu trưng dự thi phải thể hiện được bản sắc riêng, tiêu biểu và khác biệt của tỉnh Gia Lai trên cơ sở kế thừa, hội tụ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, con người và thiên nhiên của địa phương; phản ánh chiều sâu truyền thống, sức sống đương đại và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Tác phẩm cần có tính khái quát cao, truyền tải được hình ảnh, giá trị và tinh thần đặc trưng của tỉnh Gia Lai; thể hiện sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn các giá trị văn hóa với yêu cầu đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Gia Lai.

Ban tổ chức khuyến khích các ý tưởng sáng tạo theo hướng biểu tượng, có tính khái quát và khả năng nhận diện cao; tránh mô tả trực tiếp hoặc lắp ghép nhiều hình ảnh đặc trưng của địa phương trong cùng một tác phẩm. Biểu trưng cần được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại, bảo đảm tính thẩm mỹ, tính biểu tượng và khả năng sử dụng lâu dài… Tác phẩm dự thi được thể hiện trên khổ giấy A4 nền trắng, mẫu biểu trưng có kích thước không quá 15cm x 15cm (đặt chính giữa khổ giấy). Phiên bản chính của biểu trưng khuyến khích sử dụng không quá 3 màu cơ bản; đồng thời phải có phiên bản đơn sắc, phiên bản đen trắng, âm bản/dương bản để bảo đảm khả năng ứng dụng trên nhiều chất liệu, kích thước và nền tảng truyền thông khác nhau. Phía dưới, bên phải và bên trái của biểu trưng phóng to là 2 mẫu Biểu trưng thu nhỏ (đen trắng và màu), kích thước không quá 3cm x 3cm...

Mỗi tác phẩm dự thi phải kèm theo bản thuyết minh ý tưởng ngắn gọn, súc tích (ngôn ngữ bằng tiếng Việt) không quá 350 từ trên khổ giấy A4, một phong bì bên trong có Phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai. Cuộc thi diễn ra từ 24/7 - 30/10.



Phát biểu tại lễ phát động, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tỉnh Gia Lai, khẳng định: Biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai được lựa chọn sẽ là đại diện chính thức cho hình ảnh của tỉnh, được sử dụng trong các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch, cũng như phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Do đó, tác phẩm cần thể hiện được nét đặc trưng tiêu biểu, khác biệt về vùng đất, con người và tiềm năng của tỉnh Gia Lai theo hướng hiện đại, khái quát và mang tính thẩm mỹ cao. Ban Tổ chức mong muốn lựa chọn được một tác phẩm tiêu biểu nhất, đạt sự chuẩn mực về tạo hình, mang giá trị thẩm mỹ vượt thời gian và có tính khái quát cao, vừa phản ánh được chiều sâu truyền thống, vừa thể hiện được khát vọng vươn lên của một đô thị hiện đại, xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế./.