Phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”, Cuộc thi năm 2026 tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế toàn cầu. Đồng thời, cuộc thi là cầu nối tăng cường hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trên toàn quốc, hướng đến việc tìm kiếm, ươm tạo và tôn vinh các dự án khởi nghiệp tiềm năng, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “thành phố khởi nghiệp” của giới trẻ.Cuộc thi gồm 3 vòng: Sơ tuyển - Bán kết - Chung kết. Các ý tưởng, dự án vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia khoá tập huấn về kỹ năng khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, sở hữu trí tuệ… và tham gia các khóa tập huấn về kỹ năng kêu gọi vốn đầu tư và kỹ năng thuyết trình, tập trung bồi dưỡng chuyên sâu các nội dung: thuyết trình cấp độ nâng cao, chiến lược thương mại hóa, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh và kỹ năng phản biện khi vào vòng chung kết cuộc thi.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh và Sở Khoa học - công nghệ Thái Nguyên.

Sau khi kết thúc cuộc thi, các dự án sẽ được tiến hành tuyển chọn để đưa vào kế hoạch hỗ trợ tiền ươm tạo, ươm tạo tại trung tâm và xem xét tham gia chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 với mức hỗ trợ mỗi dự án lên đến 400.000.000 đồng. Cuộc thi dành cho đối tượng là các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, thanh niên, sinh viên, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị nghiên cứu, các tổ chức và các cá nhân trong cả nước quan tâm và có ý tưởng, công nghệ phù hợp lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.Các thí sinh tham gia cuộc thi có thể truy cập đường link: https://docs.google.com/document/d/1UvIYph5QIA0hD2-B2rhhKBjiJoF8_fSN/edit#heading=h.gjdgxs để nhận hồ sơ dự thi; hồ sơ dự thi gửi trực tiếp qua đường bưu điện và gửi qua email:Địa chỉ gửi bưu điện: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao, số 255 Đường Trần Hưng Đạo, Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ ChíĐịa chỉ email: doimoisangtaonncnc@gmail.com. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026.Sau khi kết thúc cuộc thi, các dự án sẽ được tiến hành tuyển chọn để đưa vào kế hoạch hỗ trợ tiền ươm tạo, ươm tạo tại trung tâm và xem xét tham gia chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 với mức hỗ trợ mỗi dự án lên đến 400.000.000 đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng ban Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, với đặc thù về điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái sản xuất và nguồn lực con người, đang đứng trước những cơ hội lớn để hình thành các mô hình nông nghiệp có giá trị cao, gắn với bản sắc vùng và định hướng phát triển bền vững. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành các mô hình khởi nghiệp có chiều sâu, gắn với tri thức và có khả năng phát triển lâu dài. Cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm các ý tưởng mới, mà hướng tới mục tiêu cao hơn là lựa chọn, bồi dưỡng và kết nối những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị của ngành nông nghiệp. Phát biểu phát động cuộc thi, ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng ban Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, với vai trò là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đồng thời là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế là đầu tàu kết nối các nguồn lực về công nghệ, tài chính và thị trường. Khu Nông nghiệp công nghệ cao được xác định là một trong những đầu mối triển khai các chương trình tìm kiếm, ươm tạo và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp gắn với nông nghiệp công nghệ cao. Cuộc thi chính là một trong những giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng này.Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, với đặc thù về điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái sản xuất và nguồn lực con người, đang đứng trước những cơ hội lớn để hình thành các mô hình nông nghiệp có giá trị cao, gắn với bản sắc vùng và định hướng phát triển bền vững. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành các mô hình khởi nghiệp có chiều sâu, gắn với tri thức và có khả năng phát triển lâu dài. Cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm các ý tưởng mới, mà hướng tới mục tiêu cao hơn là lựa chọn, bồi dưỡng và kết nối những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị của ngành nông nghiệp.

Trao học bổng cho sinh viên Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên tại Lễ phát động cuộc thi.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập tốt của Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên; đồng thời tổ chức ký kết hợp tác giữa Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.