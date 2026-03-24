Phát động Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” lan tỏa tình yêu sách

Ông Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, Khổng Đức Thanh nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của sách trong đời sống tinh thần và quá trình phát triển của mỗi cá nhân, nhất là thế hệ trẻ. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh khẳng định: “Sách luôn được xem là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại… là người thầy thầm lặng dẫn dắt con người đến với chân - thiện - mỹ”.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức. Thói quen đọc sách của một bộ phận giới trẻ có xu hướng suy giảm trước sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ, thiết thực nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên.

Trước thực tế đó, Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” được tổ chức như một sáng kiến thiết thực, góp phần lan tỏa tình yêu sách và xây dựng thói quen đọc bền vững. Qua nhiều năm triển khai, cuộc thi đã thu hút hàng chục nghìn bài dự thi với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thể hiện sự sáng tạo và tư duy sâu sắc của học sinh, sinh viên.

Theo Ban Tổ chức, sau 7 năm triển khai trên địa bàn tỉnh, Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành thói quen đọc sách trong học sinh, sinh viên. Nhiều mô hình hay đã được triển khai như xây dựng tủ sách lớp học, câu lạc bộ đọc sách, hoạt động chia sẻ sách hay…, qua đó tạo môi trường học tập giàu tri thức và nhân văn. Cuộc thi năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Khổng Đức Thanh kêu gọi mỗi gia đình, mỗi nhà trường hãy trở thành một không gian đọc, nơi sách được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa. Đối với học sinh, sinh viên, hãy coi việc đọc sách không chỉ là nhiệm vụ mà là nhu cầu tự thân, là niềm vui và là hành trình khám phá tri thức.

Trao tặng sách cho một số trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, phổ biến thể lệ, câu hỏi của cuộc thi; đồng thời phát động học sinh toàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng.

Đại diện học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên phát biểu hưởng ứng, bày tỏ quyết tâm tham gia cuộc thi với tinh thần chủ động, sáng tạo; cam kết lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Nhân dịp này, Thư viện Bắc Ninh số 1 đã trao tặng hơn 600 cuốn sách cho thư viện các trường học và thư viện cấp xã, góp phần tăng cường nguồn lực tài nguyên thông tin, khuyến khích thói quen đọc sách trong học sinh.

Lễ phát động đã thu hút sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị và sự hưởng ứng tích cực của học sinh, sinh viên. Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn sâu sắc, góp phần hình thành xã hội học tập và phát triển bền vững văn hóa đọc trong cộng đồng./.