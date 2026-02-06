Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026

Cuộc thi năm nay được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ trì và phát biểu tại họp báo, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Cuộc thi lần này khi Ban Chỉ đạo họp báo công bố các văn bản chính thức của Cuộc thi chỉ sau hơn 1 tuần Đại hội XIV của Đảng bế mạc.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi và các đại biểu chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn khẳng định: "Điều đó cho thấy ý nghĩa quan trọng của Cuộc thi, vừa là sự kiện kịp thời để chào mừng thành công của Đại hội, vừa là hoạt động chính trị - tư tưởng sâu rộng để bảo vệ, lan tỏa, cụ thể hóa Văn kiện Đại hội, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, từ đó khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá".

Dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ "rường cột" của chế độ, là "lá chắn thép" bảo vệ chế độ và nhân dân, là "hồn cốt" của dân tộc.

Với ý nghĩa đó, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh Cuộc thi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên mặt trận tư tưởng, là hình thức tập hợp lực lượng nhiều tầng, nhiều lớp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Họp báo triển khai “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026”. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cũng bày tỏ mong muốn nhận được nhiều hơn những ý kiến, tác phẩm dự thi tâm huyết, khách quan, khoa học của các học giả, trí thức, nhà nghiên cứu là người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển

Về định hướng nội dung, Ban Chỉ đạo Cuộc thi yêu cầu cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ "đấu tranh để bảo vệ" sang "đấu tranh để phát triển". Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý: "Đấu tranh không chỉ là phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối, mà quan trọng hơn là thông qua đấu tranh để phát triển lý luận, củng cố vững chắc và bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới". Đặc biệt, cần tập trung bảo vệ, lan tỏa những nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIV, bảo vệ "lý luận về đường lối đổi mới đất nước" với tư cách là cấu phần thứ ba trong nền tảng tư tưởng, đặt trong mối quan hệ gắn kết thống nhất với Chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo và không gian mạng, Cuộc thi cũng đặt mục tiêu hình thành "lá chắn tư tưởng" và kiến tạo hệ sinh thái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân có sức đề kháng tốt trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Cuộc thi, chủ đề chung của Cuộc thi năm nay là "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới". Các tác phẩm dự thi tập trung vào 3 nhóm chủ đề cụ thể: Kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện "Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số".

Ban Chỉ đạo Cuộc thi yêu cầu công tác tổ chức cuộc thi năm nay thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Tất cả các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương được đề nghị tổ chức Cuộc thi ở cấp mình, trao giải và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất gửi dự thi cấp Trung ương. Đối tượng dự thi mở rộng tới người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp.

Tác phẩm dự thi cấp Trung ương gồm 5 thể loại: Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình và Video Clip. Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương đến hết ngày 15/7/2026 (theo dấu bưu điện). Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương dự kiến sẽ trao 135 giải chính thức, 15 giải Tập thể xuất sắc và 20 giải Triển vọng./.