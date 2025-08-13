Phát động Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động, ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Chương trình được diễn ra trong 65 ngày (13/8 - 16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỷ đồng) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Tham dự Lễ phát động Chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Cuba; Ủy ban Hợp tác Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba; Đại sứ quán các nước hợp tác với Cuba; các chuyên gia, cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba, đại diện doanh nghiệp, tập đoàn lớn…



Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội, đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (2/12/1960-2/12/2025), thể hiện tình cảm nhất quán của Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam với Cuba trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng nhân dân hai nước vẫn luôn kề vai sát cánh hỗ trợ nhau cả khi thuận lợi và nhất là trong những lúc khó khăn, thử thách. Đây là hành động thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam, là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu chung trong sáng gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba. Chương trình không chỉ hướng đến hỗ trợ vật chất giúp bạn khắc phục khó khăn trước mắt, còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về sự chia sẻ đồng cảm và đoàn kết quốc tế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dân tộc Việt Nam cũng luôn kề vai sát cánh với nhân dân Cuba. Đây là sự kết nối truyền thống 65 năm nghĩa tình - nơi tình cảm anh em đã vượt qua mọi khoảng cách về địa lý và điều kiện kinh tế để trở thành một giá trị tinh thần bền vững.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm ăn, sinh sống ở Việt Nam bằng hành động thiết thực giúp Cuba vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, tiếp tục phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, nhân dân Cuba đã lựa chọn. Tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN "Hôm nay chúng ta cùng nhau viết tiếp những trang mới của tình hữu nghị ấy bằng hành động cụ thể để mỗi người dân Cuba cảm nhận sâu sắc rõ ràng dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng Việt Nam luôn thủy chung nghĩa tình sẵn sàng sẻ chia với các bạn Cuba anh em. Chúng ta cũng hy vọng chương trình sẽ trở thành một hoạt động giáo dục sâu sắc trong cộng đồng đặc biệt là với thế hệ trẻ. Đây là cơ hội để học tập, thấm nhuần giá trị cao đẹp của tình bạn quốc tế mãi trường tồn trong một thế giới đầy biến động để những giá trị ấy được nối tiếp lan tỏa cho đến mai sau" - ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết: Đây không chỉ là một chiến dịch nhân đạo, còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến bạn bè quốc tế rằng: “Việt Nam luôn ở bên cạnh Cuba, như Cuba luôn ở bên cạnh Việt Nam”; mong muốn các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế tại Việt Nam nhiệt tình hưởng ứng cùng chung tay góp sức; đề nghị Hội Chữ thập Đỏ các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương hưởng ứng chương trình, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, góp phần hoàn thành và vượt mục tiêu chung của cả nước.

Trong 65 ngày diễn ra Chương trình, các tổ chức, cá nhân có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, trường học và cộng đồng dân cư; vận động ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.