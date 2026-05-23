Phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026 trên toàn quốc

Sáng 23/5, tại Gia Lai, Nhóm từ thiện Fly To Sky, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), phát động Chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026 trên phạm vi toàn quốc.
  Người dân tham gia chương trình "Đổi sách lấy cây". Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN  
Đây là năm thứ 8 chương trình được triển khai nhằm lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng. Chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và tiếp nối chuỗi hoạt động vì cộng đồng của Fly To Sky trong các lĩnh vực giáo dục, môi trường và phát triển bền vững.
Theo Ban tổ chức, chương trình năm nay diễn ra từ ngày 23/5 đến 2/8/2026, tổ chức vào các ngày cuối tuần tại hơn 15 điểm quy đổi thuộc các địa phương như Gia Lai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Lâm Đồng. Tại Gia Lai, các điểm tiếp nhận được bố trí tại phường Pleiku, xã Tuy Phước Bắc và xã Tây Sơn.
Người dân tham gia có thể mang đến các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi, giấy vụn, thùng carton, vỏ hộp sữa, chai nhựa, lon kim loại và nhiều vật phẩm tái chế khác để quy đổi lấy cây xanh hoặc các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút hơn 15.000 lượt người tham gia, tiếp nhận trên 20 tấn sách, giấy các loại, hơn 30.000 sản phẩm quần áo, đồ dùng và huy động hơn 10.000 tình nguyện viên trên toàn quốc.
Điểm mới của chương trình năm 2026 là ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động quy đổi. Hệ thống hỗ trợ sẽ giúp tình nguyện viên xác định mức quy đổi phù hợp dựa trên số lượng và chủng loại vật phẩm mà người dân mang đến, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và đồng bộ giữa các điểm tổ chức.
Sau khi tiếp nhận, toàn bộ vật phẩm sẽ được phân loại để phục vụ các mục đích cộng đồng khác nhau. Sách giáo khoa được phân bộ và trao tặng học sinh khó khăn trước năm học mới; sách tham khảo, truyện thiếu nhi được sử dụng xây dựng tủ sách, thư viện cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các cơ sở bảo trợ xã hội. Quần áo, đồ dùng học tập được chuyển đến các khu vực khó khăn; các vật liệu tái chế như giấy, nhựa, kim loại sẽ được kết nối với các đơn vị chuyên trách để tái chế hoặc gây quỹ cho hoạt động thiện nguyện.
Theo thống kê của Ban tổ chức, sau hơn 7 năm triển khai, chương trình đã thu hút hơn 43.000 lượt người tham gia, tiếp nhận và quy đổi gần 100 tấn sách, giấy cùng hàng chục nghìn vật phẩm khác. Riêng năm 2025, chương trình tiếp nhận hơn 12 tấn sách và giấy, hơn 25.000 sản phẩm quần áo, đồ chơi, đồ dùng học tập cùng hơn 25.000 sản phẩm tái chế; thu hút gần 10.000 lượt người tham gia và hơn 8.000 tình nguyện viên đồng hành trên toàn quốc./.

