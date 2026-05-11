Phát động “30 ngày cao điểm hỗ trợ người dân dịch vụ công trực tuyến”

Lực lượng đoàn viên thanh niên xã Hồng Minh (Hưng Yên) hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục tại bộ phận “một cửa” . Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Các hoạt động hỗ trợ tập trung vào việc tổ chức các đội hình thanh niên trực hỗ trợ tại bộ phận “một cửa”; hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến; hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, thanh toán điện tử; tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến; tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số cơ bản tại cộng đồng.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên Thiệu Minh Quỳnh cho biết, hơn 30.000 đoàn viên thanh niên sẽ tham gia các hoạt động trong tháng cao điểm, trong đó mỗi đoàn viên hướng dẫn ít nhất 30 người dân. Mục tiêu là nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ; nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân cũng như cơ quan Nhà nước.

Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Hưng Yên đã duy trì hiệu quả 686 đội hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” với sự tham gia của trên 30.000 đoàn viên có kiến thức công nghệ thông tin. Các đội hình này thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng các tiện ích số. Đặc biệt, việc triển khai các lớp “Bình dân học vụ số” trực tuyến tới 100% thôn, tổ dân phố đã thu hút gần 2 triệu lượt người dân tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Theo Tỉnh ủy Hưng Yên, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, phong trào “Bình dân học vụ số” ở tỉnh được thực hiện bài bản, khoa học, sáng tạo, bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng học tập trực tuyến, bảo đảm phương thức tiếp cận linh hoạt, phủ hợp với mọi đối tượng, nhất là nhóm yếu thế.

Việc triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” hướng tới phổ cập tri thức chuyển đổi số, kỹ năng số cơ bản, cần thiết cho người dân, giúp người dân nắm bắt, tận dụng, khai thác, thụ hưởng những thành quả của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang lại. Giai đoạn 2027-2028, Hưng Yên đặt mục tiêu 100% cơ quan nhà nước các cấp vận hành thông suốt mô hình chính quyền số, giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính qua nền tảng số tối thiểu 30%; 100% học sinh trung học và sinh viên được đào tạo kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và nghiên cứu. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ về kỹ năng số đạt trên 30%; phấn đấu 80% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong quản lý và sản xuất.../.