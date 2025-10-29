Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford (Vương quốc Anh)

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Oxford. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

“Thưa bà Hiệu trưởng, các vị lãnh đạo Nhà trường,

Thưa các giáo sư, giảng viên, các nhà nghiên cứu, các sinh viên và bạn bè của Việt Nam tại Đại học Oxford,

Thưa toàn thể quý vị,

Tôi cùng đoàn đại biểu Việt Nam rất vui khi có mặt tại trường Đại học có truyền thống lâu đời trong việc thúc đẩy tự do học thuật và khai phóng tri thức toàn cầu. Oxford là một trong những trung tâm giáo dục Đại học hàng đầu của thế giới, là biểu tượng tri thức của nước Anh, là nơi đã đào tạo nhiều thế hệ những con người dấn thân cho hòa bình, công lý và sự tiến bộ của nhân loại.

Được chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới với các bạn, đặc biệt là với những người trẻ đang chuẩn bị định hình tương lai thế giới, với các nhà khoa học và hoạch định chính sách tương lai là một vinh dự đối với chúng tôi.

Trong buổi gặp mặt hôm nay, tôi muốn nói với các bạn ba nội dung:

Thứ nhất, thế giới đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh chiến lược gay gắt, đầy rủi ro nhưng cũng mở ra các cơ hội phát triển mới.

Thứ hai, Việt Nam lựa chọn con đường phát triển hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường, sáng tạo, vì con người, không chỉ để xây dựng một đất nước giàu mạnh cho nhân dân mình, mà còn để đóng góp có trách nhiệm cho ổn định khu vực và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.

Thứ ba, Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, cấp độ hợp tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, cần và sẽ trở thành một hình mẫu hợp tác mới, thực chất, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển.

Thưa các quý vị.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà các đường biên giới và khái niệm quyền lực đang thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ. Cục diện địa chính trị đang chứng kiến cạnh tranh chiến lược giữa các trung tâm quyền lực lớn, không chỉ về ảnh hưởng chính trị-an ninh, mà cả trong kinh tế, công nghệ, chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học. Cạnh tranh trong đổi mới sáng tạo, trong quyền kiểm soát các công nghệ lõi, trong năng lượng sạch, trong hạ tầng số, đã trở thành cuộc đua quyền lực mới. Nói một cách thẳng thắn: ai làm chủ chiến lược, ai nắm công nghệ chiến lược, người đó sẽ định hình luật chơi và nhiều khả năng đó là người chiến thắng.

Cùng lúc đó, các nguy cơ xung đột cục bộ, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, va chạm lợi ích trên biển, trên không gian mạng, trong không gian số, gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ phức tạp. Áp lực “chọn bên”, “phân cực”, “liên minh để kiềm chế nhau” xuất hiện trở lại dưới những hình thức tinh vi hơn. Những đường ranh mới không chỉ nằm ở lãnh thổ, kinh tuyến, vĩ tuyến mà nằm trong dữ liệu, trong công nghệ, trong chuỗi giá trị. Thế giới dường như đang vận hành đồng thời theo hai xu hướng: vừa kết nối sâu hơn, vừa chia rẽ nhanh hơn.

Những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen: an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, dịch bệnh toàn cầu, tội phạm công nghệ cao, tấn công mạng vào các hệ thống trọng yếu. Không một quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, có thể tự mình xử lý tất cả các rủi ro này.

Cạnh tranh địa kinh tế ngày nay không chỉ là vấn đề thị trường, thuế quan hay thâm hụt thương mại. Đó là cạnh tranh giành chuỗi cung ứng chiến lược, giành quyền tiếp cận khoáng sản quan trọng, giành quyền đặt chuẩn mực công nghệ mới. Nhiều nước đang điều chỉnh chiến lược công nghiệp, thúc đẩy “tự cường”, “đa dạng hóa”, “giảm phụ thuộc”, “an ninh chuỗi cung ứng”. Điều đó đang định hình lại bản đồ sản xuất toàn cầu và tái cấu trúc luồng đầu tư.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra cho các quốc gia không chỉ là “đứng về phía ai, đứng ở đâu”, mà là “đứng vững bằng cách nào, tự chủ như thế nào”. Đối với Việt Nam, đó cũng là câu hỏi sinh tử.