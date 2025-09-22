Tin tức
Petrovietnam hướng tới mục tiêu Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới
Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của các đối tác trong và ngoài nước của Petrovietnam và đông đảo thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động dầu khí qua các thời kỳ.
Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại hành trình 50 năm xây dựng và phát triển đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng rất tự hào; khẳng định những thành tựu, đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước; đồng thời xác lập sứ mệnh và tầm nhìn cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu lớn hơn, khát vọng hơn vì một Việt Nam lớn mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.
* Nửa thế kỷ thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc Việt Nam có thể xây dựng được khu công nghiệp dầu khí như ở Bacu (Cộng hòa Azerbaijan), trong 50 năm hình thành và phát triển, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam, tiền thân trực tiếp của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam ngày nay đã vượt qua mọi chông gai thách thức để viết nên hành trình tự hào “tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc”. Với kỳ tích tìm ra tầng dầu trong đá móng nứt nẻ ở mỏ Bạch Hổ với trữ lượng siêu cấp, Petrovietnam không chỉ góp phần giúp Việt Nam giải quyết khủng hoảng năng lượng mà còn tạo cú hích mạnh mẽ, vực dậy nền kinh tế sau chiến tranh. Trong nhiều năm, ngành dầu khí đã đóng góp tới 30% ngân sách quốc gia, trở thành động lực quan trọng cho thời kỳ Đổi mới.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh suốt 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, là động lực dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Petrovietnam đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại với hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược; đưa vào hoạt động nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia trong và ngoài nước như: Bạch Hổ, Biển Đông, Cửu Long; Khí Điện Đạm Phú Mỹ, Cà Mau; Lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng…ở nước ngoài như Nga, Algeria.
Petrovietnam đã làm chủ hầu hết các công nghệ lõi trong chuỗi giá trị dầu khí ở trình độ thế giới: từ thăm dò, khai thác dầu khí, xử lý khí; đến lọc hóa dầu, tổng hợp hóa học sản xuất amoniac, ure, vật liệu cao phân tử, sản xuất điện tua bin khí, tua bin hơi,…đóng góp vào khoa học dầu khí thế giới công nghệ khai thác dầu trong đá móng, chế tạo giàn khoan tự nâng, tổng hợp graphene...Đồng thời, Petrovietnam đã đào tạo được đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ cao, hình thành tri thức ngành dầu khí, qua đó góp phần thay đổi và nâng cao trình độ của lực lượng sản xuất Việt Nam. Petrovietnam đã thực hiện tốt sứ mệnh góp phần quan trọng bảo đảm 5 an: An ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và an sinh xã hội.
Đặc biệt, trong giai đoạn 2020–2025 đầy biến động với những “khủng hoảng kép” và mang trong mình “vết thương” nội tại, Petrovietnam đã kiên cường vượt qua thử thách, phục hồi, phát triển với tốc độ tăng trưởng rất cao, đạt nhiều kỷ lục mới trong sản xuất, kinh doanh; hồi sinh và đưa vào hoạt động hiệu quả nhiều công trình, dự án lớn như: Nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, LNG Thị Vải, Chuỗi Khí điện Lô B...Petrovietnam đã thành công trong cơ cấu, dịch chuyển mô hình kinh doanh bền vững, gia tăng tỷ trọng công nghệ, chế biến sâu, giá trị cao và xuất khẩu, ứng phó hiệu quả với biến động của môi trường kinh doanh.
Đến nay, Petrovietnam có thể tự hào với những thành tựu to lớn, trong đó 5 chỉ số đạt cao nhất: Doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản vượt 1 triệu tỉ đồng vào năm 2024. Đơn vị đóng góp ngân sách cao nhất, với hơn 840 nghìn tỉ đồng trong giai đoạn vừa qua, chiếm tới 80,3% tổng đóng góp ngân sách của 18 tập đoàn, tổng công ty trong khối doanh nghiệp nhà nước; Lợi nhuận cao nhất bình quân đạt trên 2,2 tỉ USD/năm. Đặc biệt, Petrovietnam là doanh nghiệp dẫn đầu về thành tựu khoa học công nghệ với 6 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 Giải thưởng Nhà nước, cùng nhiều sáng chế quốc tế giá trị. Đồng thời, Petrovietnam cũng là doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong hoạt động an sinh xã hội, với hơn 5,13 nghìn tỉ đồng dành cho cộng đồng trong 5 năm qua. Nhờ vậy, Petrovietnam được Tạp chí Fortune 500 Đông Nam Á vinh danh ở vị trí thứ 11, đồng thời là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Kể từ tấn dầu thô đầu tiên được khai thác vào năm 1986, đến nay, Petrovietnam đã khai thác an toàn, hiệu quả hơn 441,5 triệu tấn dầu thô và 196 tỉ m³ khí. Các sản phẩm chủ lực của Petrovietnam như dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… đã trở thành mạch máu của nền kinh tế, góp phần quyết định vào sự ổn định và phát triển đất nước. Petrovietnam hiện bảo đảm cung ứng khoảng 75% xăng dầu, 90% khí đốt, 70% phân đạm (urê) và đóng góp trên 10% sản lượng điện quốc gia. Hiện nay, Petrovietnam đóng góp khoảng 9-10% GDP và khoảng 8-9% tổng thu ngân sách Nhà nước mỗi năm.
Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Petrovietnam đối với đất nước, tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Tập đoàn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Huân Chương Lao động Hạng Nhất cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Lê Mạnh Hùng; trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn và Phó Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường; trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trần Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Giang và Trưởng Ban Thăm dò – Khai thác Dầu khí Vũ Đào Minh.
* Khát vọng vươn xa trên hành trình chuyển dịch xanh
Chúc mừng Petrovietnam đã đạt được “5 An và 5 Nhất”, Tổng Bí Thư Tô Lâm đề nghị Petrovietnam trong chiến lược phát triển mới cần tập trung vào 5 nhóm nội dung quan trọng.
Thứ nhất, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia: kiến trúc theo mô hình “3 lớp”: nguồn truyền thống ổn định, nguồn linh hoạt (như LNG, lưu trữ) và nguồn mới (như điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân); chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế.
Thứ hai, dẫn dắt công nghiệp hóa hiện đại hóa, phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật thành trụ cột. Tập trung hoàn thiện và mở rộng các tổ hợp lọc - hóa dầu - hóa chất tích hợp; phát triển cơ khí chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, vật liệu mới, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng. Xây dựng các Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quốc gia, gắn với hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao từng bước đưa Petrovietnam trở thành nhà thầu công nghiệp - kỹ thuật hàng đầu trong khu vực.
Thứ ba, tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, dành nguồn lực đủ lớn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.
Thứ tư, đổi mới quản trị. Thứ năm, chủ động hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế để gắn kết phát triển chung, tập trung hợp tác chiến lược với các đối tác chiến lược trên thế giới; tham gia sâu vào chuỗi giá trị năng lượng và công nghiệp quốc tế; đưa thương hiệu Petrovietnam trở thành “đại sứ kinh tế - công nghiệp” của Việt Nam; hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, Petrovietnam trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.
Quán triệt sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định Petrovietnam kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược đã xác định tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 4, phấn đấu là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030, phát triển mạnh, bền vững. Theo đó, Petrovietnam tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa hệ thống quản trị đồng bộ với mô hình Tập đoàn Công nghiệp–Năng lượng Quốc gia; tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặt biệt là 10 công nghệ chiến lược, 32 sản phẩm chủ lực, với mục tiêu doanh thu từ khoa học công nghệ chiếm 25%; quản trị nhân tài, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai; phát triển các Trung tâm Công nghiệp năng lượng sinh thái Quốc gia; tăng cường hợp tác, đầu tư, xuất khẩu và kinh doanh quốc tế, phấn đấu doanh thu quốc tế chiếm 30%; nâng tầm văn hóa doanh nghiệp phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn mới thông qua phát triển con người và tri thức Petrovietnam.
Nhân ngày kỷ niệm trọng đại của Petrovietnam, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Petrovietnam 8 chữ: “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu”.
Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã nhấn nút kích hoạt khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam, xây dựng các phòng họp STEM ứng dụng công nghệ số, từng bước nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục, kết nối các trường, các địa phương và quốc tế.
Toàn bộ kinh phí triển khai chương trình khoảng 500 tỷ đồng, được Petrovietnam lấy từ nguồn ngân sách an sinh xã hội hàng năm của Tập đoàn. Từ nay đến hết năm 2025, chương trình sẽ triển khai tại mỗi tỉnh 3 phòng học STEM điển hình, kết nối với nhau và kết nối giữa các địa phương, kết nối với cơ sở giáo dục, đào tạo của Singapore.
Được biết Petrovietnam đã xây dựng gần 10 phòng học STEM từ đầu năm, được Bộ Giáo dục Đào tạo và các trường, giáo viên đánh giá cao. Việc Petrovietnam chính thức khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam ngay sau khi Bộ Chính trị Ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định sự chủ động, trách nhiệm của Tập đoàn trong việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn, đặc biệt là kiến tạo, nâng tầm tri thức hướng tới phát triển bền vững trong xã hội. Đây cũng là quan điểm, định hướng chủ động được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Nghị quyết: “Nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Phát triển giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo phát triển, bảo đảm nguồn lực và công bằng trong giáo dục; bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Toàn xã hội có trách nhiệm chăm lo, tham gia đóng góp nguồn lực và giám sát phát triển giáo dục”.
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Petrovietnam đã khai mạc Triển lãm Khoa học – Công nghệ trưng bày các thành tựu khoa học công nghệ nổi bật trong 50 năm. Các hiện vật trưng bày, giới thiệu tại triển lãm là tiêu biểu cho những thành tựu, đóng góp về khoa học công nghệ, khẳng định nền tảng năng lực cốt lõi của Petrovietnam trong quá trình phát triển đất nước; thể hiện tầm vóc, quy mô và lĩnh vực hoạt động, không chỉ trong lĩnh vực dầu khí truyền thống, Petrovietnam còn đang đi đầu, dẫn dắt nhiều ngành, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, các dạng năng lượng mới, năng lượng… phát triển và hội nhập, nhất là lĩnh vực điện gió ngoài khơi đã khẳng định được thương hiệu trên trường quốc tế./.