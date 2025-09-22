Petrovietnam hướng tới mục tiêu Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của các đối tác trong và ngoài nước của Petrovietnam và đông đảo thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động dầu khí qua các thời kỳ.

Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại hành trình 50 năm xây dựng và phát triển đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng rất tự hào; khẳng định những thành tựu, đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước; đồng thời xác lập sứ mệnh và tầm nhìn cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu lớn hơn, khát vọng hơn vì một Việt Nam lớn mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi động chương trình Stem Innovation Petrovietnam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

* Nửa thế kỷ thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc Việt Nam có thể xây dựng được khu công nghiệp dầu khí như ở Bacu (Cộng hòa Azerbaijan), trong 50 năm hình thành và phát triển, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam, tiền thân trực tiếp của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam ngày nay đã vượt qua mọi chông gai thách thức để viết nên hành trình tự hào “tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc”. Với kỳ tích tìm ra tầng dầu trong đá móng nứt nẻ ở mỏ Bạch Hổ với trữ lượng siêu cấp, Petrovietnam không chỉ góp phần giúp Việt Nam giải quyết khủng hoảng năng lượng mà còn tạo cú hích mạnh mẽ, vực dậy nền kinh tế sau chiến tranh. Trong nhiều năm, ngành dầu khí đã đóng góp tới 30% ngân sách quốc gia, trở thành động lực quan trọng cho thời kỳ Đổi mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh suốt 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, là động lực dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Petrovietnam đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại với hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược; đưa vào hoạt động nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia trong và ngoài nước như: Bạch Hổ, Biển Đông, Cửu Long; Khí Điện Đạm Phú Mỹ, Cà Mau; Lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng…ở nước ngoài như Nga, Algeria.

Petrovietnam đã làm chủ hầu hết các công nghệ lõi trong chuỗi giá trị dầu khí ở trình độ thế giới: từ thăm dò, khai thác dầu khí, xử lý khí; đến lọc hóa dầu, tổng hợp hóa học sản xuất amoniac, ure, vật liệu cao phân tử, sản xuất điện tua bin khí, tua bin hơi,…đóng góp vào khoa học dầu khí thế giới công nghệ khai thác dầu trong đá móng, chế tạo giàn khoan tự nâng, tổng hợp graphene...Đồng thời, Petrovietnam đã đào tạo được đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ cao, hình thành tri thức ngành dầu khí, qua đó góp phần thay đổi và nâng cao trình độ của lực lượng sản xuất Việt Nam. Petrovietnam đã thực hiện tốt sứ mệnh góp phần quan trọng bảo đảm 5 an: An ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và an sinh xã hội.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2020–2025 đầy biến động với những “khủng hoảng kép” và mang trong mình “vết thương” nội tại, Petrovietnam đã kiên cường vượt qua thử thách, phục hồi, phát triển với tốc độ tăng trưởng rất cao, đạt nhiều kỷ lục mới trong sản xuất, kinh doanh; hồi sinh và đưa vào hoạt động hiệu quả nhiều công trình, dự án lớn như: Nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, LNG Thị Vải, Chuỗi Khí điện Lô B...Petrovietnam đã thành công trong cơ cấu, dịch chuyển mô hình kinh doanh bền vững, gia tăng tỷ trọng công nghệ, chế biến sâu, giá trị cao và xuất khẩu, ứng phó hiệu quả với biến động của môi trường kinh doanh.

Đến nay, Petrovietnam có thể tự hào với những thành tựu to lớn, trong đó 5 chỉ số đạt cao nhất: Doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản vượt 1 triệu tỉ đồng vào năm 2024. Đơn vị đóng góp ngân sách cao nhất, với hơn 840 nghìn tỉ đồng trong giai đoạn vừa qua, chiếm tới 80,3% tổng đóng góp ngân sách của 18 tập đoàn, tổng công ty trong khối doanh nghiệp nhà nước; Lợi nhuận cao nhất bình quân đạt trên 2,2 tỉ USD/năm. Đặc biệt, Petrovietnam là doanh nghiệp dẫn đầu về thành tựu khoa học công nghệ với 6 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 Giải thưởng Nhà nước, cùng nhiều sáng chế quốc tế giá trị. Đồng thời, Petrovietnam cũng là doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong hoạt động an sinh xã hội, với hơn 5,13 nghìn tỉ đồng dành cho cộng đồng trong 5 năm qua. Nhờ vậy, Petrovietnam được Tạp chí Fortune 500 Đông Nam Á vinh danh ở vị trí thứ 11, đồng thời là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Kể từ tấn dầu thô đầu tiên được khai thác vào năm 1986, đến nay, Petrovietnam đã khai thác an toàn, hiệu quả hơn 441,5 triệu tấn dầu thô và 196 tỉ m³ khí. Các sản phẩm chủ lực của Petrovietnam như dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… đã trở thành mạch máu của nền kinh tế, góp phần quyết định vào sự ổn định và phát triển đất nước. Petrovietnam hiện bảo đảm cung ứng khoảng 75% xăng dầu, 90% khí đốt, 70% phân đạm (urê) và đóng góp trên 10% sản lượng điện quốc gia. Hiện nay, Petrovietnam đóng góp khoảng 9-10% GDP và khoảng 8-9% tổng thu ngân sách Nhà nước mỗi năm.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Petrovietnam đối với đất nước, tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Tập đoàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Huân Chương Lao động Hạng Nhất cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Lê Mạnh Hùng; trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn và Phó Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường; trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trần Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Giang và Trưởng Ban Thăm dò – Khai thác Dầu khí Vũ Đào Minh.