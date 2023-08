Papua New Guinea muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Nhà nước Độc lập Papua New Guinea Nguyễn Tất Thành trình Quốc thư lên Toàn quyền Bob Dadae. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Tất Thành, Toàn quyền Bob Dadae đã bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và khâm phục thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Ông khẳng định Papua New Guinea đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên trường quốc tế. Toàn quyền mong muốn hai nước nâng cấp quan hệ đối tác, chú trọng hợp tác kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời đề nghị hai chính phủ trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

Toàn quyền Bob Dadae cũng bày tỏ mong muốn sang thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao (1989-2024). Ông rất cảm kích khi nhận món quà lưu niệm mà Đại sứ Nguyễn Tất Thành trao tặng, đó là tờ tem bưu chính thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ tem đầu tiên do nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa in và phát hành năm 1946.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã chào xã giao một số lãnh đạo của Papua New Guinea. Ông John Rosso, quyền Thủ tướng Papua New Guinea, nhấn mạnh là quốc đảo Thái Bình Dương duy nhất có đường biên giới trên đất liền với Indonesia, Papua New Guinea thuộc về châu Á và mong muốn hội nhập toàn diện với Đông Nam Á, phấn đấu trở thành thành viên đầy đủ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong tương lai.

Quyền Thủ tướng John Rosso cũng nhấn mạnh Chính phủ Papua New Guinea chủ trương mở rộng quan hệ đối tác với Việt Nam, cân nhắc sớm mở cơ quan đại diện ngoại giao và thương mại tại Hà Nội và sẵn sàng sớm trao đổi đoàn các cấp. Với tư cách là Bộ trưởng Nhập cư của Papua New Guinea, quyền Thủ tướng John Rosso cam kết sẽ xem xét tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp quốc tịch cho những công dân Việt Nam có mong muốn đóng góp lâu dài cho Papua New Guinea.

Ông Richard Maru, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư quốc tế của Papua New Guinea, đánh giá cao chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Richard Maru mong muốn đến thăm Việt Nam trong năm nay để xác định những lĩnh vực hợp tác thiết thực và tìm kiếm cơ hội giao thương giữa hai nước. Ông bày tỏ sự quan tâm đối với lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và chế biến gạo, cà phê, chè, dừa, rau tươi, gà và bò sữa. Ông nhấn mạnh Papua New Guinea khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại quốc gia Thái Bình Dương này, nhất là trong các lĩnh vực nông, lâm và hải sản, du lịch, khai khoáng và viễn thông.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội mà Papua New Guinea đạt được, nhất là những chuyển biến quan trọng mà Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) mới ghi nhận cũng như những dự án kinh tế và hạ tầng then chốt mà quốc gia này sắp triển khai. Đại sứ hoan nghênh kết quả hợp tác giữa hai nước trong hơn 30 năm qua, đồng thời cảm ơn Papua New Guinea đã hỗ trợ hiệu quả vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam hồi tháng 9/2021.

Đại sứ đề nghị hai bên rà soát và thúc đẩy triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác thủy sản năm 2017, đồng thời xúc tiến đàm phán thỏa thuận hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng. Đại sứ cũng cam kết phối hợp thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Papua New Guinea trong những lĩnh vực mà các nhà lãnh đạo Papua New Guinea đề xuất.

Trong thời gian ở thăm Port Moresby, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã gặp đại diện hơn 60 Việt kiều và người Việt đang sinh sống, làm việc tại Papua New Guinea, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Đại sứ cũng thông báo tình hình đất nước và đề nghị bà con tiếp tục đoàn kết, đóng góp tích cực cho nước sở tại cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và Papua New Guinea./.