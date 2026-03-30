Ông Nguyễn Đức Tuy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ngãi ra mắt tại Kỳ họp. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đề nghị, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ để đảm nhận trọng trách người đại biểu nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giám sát và tiếp xúc cử tri; đảm bảo các quyết sách ban hành phải sát thực tiễn, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Cao Phúc, ông Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV. Đồng thời bầu trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Hoàng Giang tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các ông, bà: Y Ngọc, Nguyễn Ngọc Sâm, Trần Phước Hiền, Đỗ Tâm Hiển, Nguyễn Công Hoàng.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh quyết tâm đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, chính quyền tỉnh tập trung ổn định tổ chức bộ máy, phân công rõ trách nhiệm và rà soát quy chế làm việc đảm bảo vận hành thông suốt.