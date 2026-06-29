Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 41 người. Ông Lý Văn Thành tái cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đạt được trong nhiệm kỳ 2021–2026. Đồng thời, bà đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo; giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới toàn diện, phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra. Bà tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời trở thành điểm sáng trong phát triển con người gắn với trách nhiệm xã hội và văn hóa nhân ái, để những giá trị nhân văn thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Phát biểu chúc mừng Đại hội, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ của các hội quần chúng sau sắp xếp, hợp nhất. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà còn là cơ hội để hình thành một mô hình nhân đạo toàn diện, bao trùm và chuyên nghiệp hơn. Từ một tổ chức chủ yếu thực hiện hoạt động cứu trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần từng bước trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm lo các nhóm yếu thế; nơi kết nối các nguồn lực xã hội; cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh cần được giúp đỡ và là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các chính sách nhân đạo, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Hội đặt mục tiêu hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo. Hội sẽ kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả các phong trào, cuộc vận động; tăng cường huy động, kết nối nguồn lực phục vụ công tác trợ giúp nhân đạo; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn hệ thống. Đồng thời, Hội chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh và phong trào Chữ thập đỏ cả nước trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh hướng tới xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, là nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, đóng góp chủ động, tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Cụ thể, Hội phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách sử dụng thành thạo các nền tảng số của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 100% hồ sơ, địa chỉ nhân đạo được số hóa; 100% hoạt động vận động nguồn lực cấp tỉnh được công khai, cập nhật trên môi trường số. Tất cả cán bộ Hội các cấp được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; được cập nhật thông tin, kiến thức mới về Hội và chuyển đổi số; được tuyên truyền và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, hội viên; tối thiểu 90% thủ lĩnh/đội trưởng đội tình nguyện viên được tập huấn nghiệp vụ ở những lĩnh vực liên quan. Các đội tình nguyện viên sơ cấp cứu chữ thập đỏ và phòng ngừa, ứng phó thảm họa của tỉnh và tại 54/54 xã, phường, đặc khu được củng cố và nâng cao chất lượng…

Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động nhân đạo, với tổng giá trị các hoạt động đạt trên 314,4 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,66 triệu lượt người. Nổi bật là phong trào "Tết Nhân ái" đã hỗ trợ hơn 120.000 lượt người, với tổng trị giá trên 65 tỷ đồng; cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" trợ giúp hơn 15.300 lượt người, tổng trị giá trên 30 tỷ đồng. Các chương trình chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, người mù, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà nhân đạo tiếp tục được duy trì, lan tỏa sâu rộng…/.