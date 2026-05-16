Ông Hứa Xuân Sinh được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ III. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 19 thành viên. Ông Hứa Xuân Sinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ II được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ III. Ban Chấp hành cũng bầu 3 Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký.

Nhiệm kỳ tới, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục phát triển phong trào bóng ném trong nhà, bóng ném bãi biển, đặc biệt là trong lực lượng thanh - thiếu niên, học sinh, sinh viên; chuẩn bị tốt lực lượng tham dự các kỳ SEA Games, tham dự các giải thi đấu quốc tế thành tích cao; hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc gia, tập trung tổ chức tốt Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030, tăng cường cơ sở vật chất cho các đội tuyển quốc gia tập luyện và tổ chức thi đấu…

Tại Đại hội, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đề nghị Liên đoàn cần tập trung phát triển mạnh phong trào tập luyện và thi đấu Bóng ném trong trường học và tại các địa phương, đặc biệt ở đối tượng học sinh, sinh viên; từng bước mở rộng nền phong trào, tạo nguồn vận động viên trẻ có chất lượng, xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho Bóng ném; đầu tư có trọng điểm cho các đội tuyển quốc gia, nhất là Bóng ném bãi biển nữ, đồng thời chủ động chuẩn bị lực lượng kế cận dài hạn cho SEA Games và các đấu trường châu lục; nâng cao chất lượng công tác đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và tổ chức thi đấu; từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động điều hành của Liên đoàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nhằm tạo sức lan tỏa lớn hơn cho Bóng ném Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Minh cũng nhấn mạnh, Liên đoàn cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; nâng cao tính chuyên nghiệp, tự chủ trong bối cảnh thể thao Việt Nam đứng trước nhiều yêu cầu đổi mới, đòi hỏi cao hơn về thành tích và phát triển phong trào.

Nhiệm kỳ vừa qua, dù còn nhiều khó khăn song Bóng ném Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định và vị thế tại khu vực. Nổi bật là thành tích của các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là đội tuyển nữ Bóng ném bãi biển với 3 lần liên tiếp vô địch châu Á (các năm 2022, 2023, 2025), đội tuyển đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ở nội dung bóng ném trong nhà, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế số một khu vực khi hai lần liên tiếp giành huy chương Vàng tại SEA Games 31 và SEA Games 33, đồng thời giành huy chương Vàng Giải vô địch Bóng ném bãi biển Đông Nam Á. Đội tuyển nam Bóng ném bãi biển Việt Nam cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng với hạng Ba Giải vô địch Bóng ném bãi biển châu Á và ngôi Á quân Giải vô địch Đông Nam Á. Trong khi đó, đội tuyển nam Bóng ném trong nhà Việt Nam giành huy chương Bạc tại SEA Games 31, huy chương Vàng tại SEA Games 33, huy chương Bạc Giải vô địch Đông Nam Á./.