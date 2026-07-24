Nuôi dưỡng ước mơ từ những ngôi trường vùng biên giới

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hồng Ngự. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN Đây là khẳng định của ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tại Lễ khởi công hai Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Hồng Ngự và phường Thường Lạc, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tổ chức sáng 24/7.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, việc xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp không chỉ là sự khởi đầu của một công trình xây dựng, mà còn là cơ hội để học sinh vùng biên được tiếp cận tri thức bền vững, công bằng. Đối với các học sinh, ngôi trường sẽ là môi trường giáo dục toàn diện, nơi các em được nuôi dưỡng, rèn luyện và phát triển trong điều kiện tốt hơn. Đây sẽ là nơi phụ huynh yên tâm gửi gắm con em để lao động, sản xuất, gắn bó với quê hương; qua đó góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới. Với ý nghĩa đó, nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã, phường biên giới với tổng mức đầu tư khoảng 1.876 tỷ đồng. Đồng Tháp xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần được triển khai với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất để hoàn thành giải ngân 100% vốn Trung ương giao, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Khi hai ngôi trường hoàn thành là thành quả của ngành giáo dục, điểm tựa niềm tin của nhân dân vùng biên. Đại biểu tham quan sơ đồ phối cảnh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hồng Ngự. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, chủ đầu tư tập trung khẩn trương, sâu sát công việc, có biện pháp thi công hiệu quả nhất, triển khai dự án theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và tiêu cực. Các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2027- 2028 tức trước ngày 30/8/2027. Song song với xây dựng trường lớp, ngành giáo dục cần chuẩn bị tốt nhất đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy, công tác quản lý nội trú, bảo đảm khi thi công hoàn thành có thể đưa vào vận hành hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Hồng Ngự (phường Hồng Ngự) có tổng mức đầu tư 409 tỷ đồng, diện tích khoảng 50.689m2. Trường được xây dựng với 40 phòng học, trong đó, 20 lớp cấp tiểu học, 20 lớp cấp trung học cơ sở và khối phòng chức năng, đảm bảo phục vụ nhu cầu học tập của 1.600 học sinh.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thường Thới Hậu (phường Thường Lạc) có tổng mức đầu tư 366,5 tỷ đồng, diện tích khoảng 50.000m2. Trường xây dựng mới 31 phòng học, trong đó, 15 lớp cấp tiểu học, 16 lớp cấp trung học cơ sở và 35 phòng chức năng (xây mới 18 phòng và cải tạo 17 phòng, sắp xếp từ các phòng hiện hữu), đảm bảo phục vụ nhu cầu học tập của 1.245 học sinh.

Ngoài ra, tại hai trường còn xây dựng các hạng mục phụ trợ như: nhà đa năng, nhà văn hóa, nhà bếp, nhà ăn khối, nhà ở nội trú học sinh, nhà ở công vụ, khu bể bơi, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị./.