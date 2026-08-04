Nuôi dưỡng tình yêu nước từ những trang sử dân tộc​

Nguyễn Phan Ngọc Trâm (ngụ phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) và bố cùng nhìn lại thành quá suốt quá trình dài học tập. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Đằng sau thành tích ấy là hành trình miệt mài học tập, bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với môn Lịch sử. Chính những trang sử dân tộc đã bồi đắp trong em lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong lực lượng Công an nhân dân để bảo vệ Tổ quốc.

Là một trong hai thí sinh nữ trúng tuyển thẳng

Năm học 2023 - 2024, Nguyễn Phan Ngọc Trâm trở thành học sinh lớp chuyên Sử của Trường trung học phổ thông Chuyên Lương Thế Vinh. Đây cũng là cơ duyên để Trâm chọn gắn bó với những trang sử dân tộc. Quá trình học tập, Trâm luôn cố gắng học thật tốt môn chuyên đã chọn. Càng học, càng tìm hiểu, Trâm nhận ra, lịch sử không còn là những con số hay mốc thời gian khô khan, mà dần trở thành những câu chuyện sống động về hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông.

Những kết quả học tập nổi bật giúp Trâm được lựa chọn vào Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Tuy nhiên, hành trình chạm tới thành công của Trâm không phải lúc nào cũng thuận lợi. Năm lớp 11, Trâm bước vào Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với nhiều kỳ vọng. Kết quả không như mong muốn khi em lỡ hẹn với giải thưởng. Khoảnh khắc ấy từng khiến cô học trò buồn và hụt hẫng.

“Đó là khoảng thời gian đầy áp lực và tiếc nuối. Em từng tự hỏi liệu những nỗ lực của mình đã đủ hay chưa. Thất bại ấy trở thành cú sốc đầu tiên trên hành trình học tập, nhưng cũng là bài học giúp em nhìn nhận lại phương pháp ôn luyện, cách quản lý tâm lý và những điểm còn hạn chế của mình”, Ngọc Trâm chia sẻ.

Sau thất bại đó, Trâm bắt đầu một hành trình bền bỉ hơn. Em cùng các thầy cô phân tích kỹ những thiếu sót ở kỳ thi trước, điều chỉnh phương pháp học để hiểu sâu về bản chất của sự việc. Những buổi học trên lớp nối dài bằng những giờ tự học, đọc thêm tài liệu, hệ thống kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài. Song song với việc tích lũy kiến thức, Trâm còn học cách giữ vững tâm lý trước những kỳ thi quan trọng. Nỗ lực ấy đã được đền đáp khi năm lớp 12, Trâm quay trở lại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026 với tâm thế bình tĩnh, bản lĩnh hơn và xuất sắc giành giải Nhì môn Lịch sử. Thành tích không chỉ khẳng định bản lĩnh của nữ sinh sau lần thất bại mà còn mở ra cơ hội tuyển thẳng vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Ngọc Trâm cho biết, đoạt giải Nhì Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia giúp em đủ điều kiện đăng ký tuyển thẳng vào nhiều trường đại học. Tuy nhiên sau thời gian gắn bó với môn Lịch sử, em hiểu hơn về giá trị của hòa bình, từ đó đặt mục tiêu và mơ ước được học tập và làm việc trong ngành Công an để góp sức bảo vệ Tổ quốc. Em đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Tuy nhiên, em phải vượt qua các vòng sơ tuyển về sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị và lý lịch.

“Sau khi đáp ứng các yêu cầu, em nhận thông báo được tuyển thẳng vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, không phải dự Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an. Em rất vui vì đã chạm tay được vào ước mơ. Em sẽ luôn cố gắng để cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, Ngọc Trâm cho biết.

Theo Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, năm 2026, trường có 2 thí sinh nữ trúng tuyển thẳng, gồm một thí sinh đoạt giải Nhì môn Lịch sử và một thí sinh đoạt giải Ba môn Hóa học Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Nuôi dưỡng tình yêu nước từ môn Lịch sử

Đối với Nguyễn Phan Ngọc Trâm, môn Lịch sử không chỉ giúp em hiểu về những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Qua từng bài học, em được tìm hiểu những câu chuyện về các cuộc kháng chiến, các anh hùng dân tộc, sự hi sinh của các thế hệ đi trước.

Ngọc Trâm cho biết, bên cạnh việc học Lịch sử qua sách giáo khoa và các nguồn tư liệu trên internet, em còn được nhà trường và thầy cô tổ chức tham quan, học tập thực tế tại Côn Đảo, Địa đạo Củ Chi và những di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Những chuyến đi giúp em có cơ hội trực tiếp tìm hiểu các di tích lịch sử, từ đó hiểu sâu sắc hơn những bài đã học trên lớp.

Theo Ngọc Trâm, mỗi chuyến tham quan đều mang lại nhiều cảm xúc, giúp em hình dung rõ hơn về những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, khi trực tiếp xuống tham quan Địa đạo Củ Chi, em cảm nhận rõ sự chật hẹp, ngột ngạt và thiếu không khí trong lòng đất. Trải nghiệm ấy giúp em hiểu vì sao hệ thống địa đạo được xây dựng, thấy rõ hơn sự mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta; đồng thời cảm nhận phần nào những gian khổ, hi sinh mà các thế hệ cha ông đã phải vượt qua để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Từ những bài học lịch sử ấy, em hiểu rằng, hòa bình độc lập mà chúng ta đang có phải đánh đổi bằng biết bao hi sinh, mất mát của các thế hệ cha ông. Vì vậy, em càng trân trọng cuộc sống hiện tại và ý thức hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ và càng nỗ lực học tập hơn nữa để góp sức bảo vệ nền độc lập ấy”, Ngọc Trâm chia sẻ.

Cô Trịnh Thị Thu Thủy (giáo viên môn Lịch sử, Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh) cho biết, trong suốt quá trình ôn luyện, Ngọc Trâm luôn thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, sự cầu tiến và ý thức tự học tốt. Chính sự kiên trì, chăm chỉ cùng sự chủ động tiếp thu góp ý của giáo viên đã giúp em đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Theo cô Trịnh Thị Thu Thủy, môn Lịch sử có khối lượng kiến thức lớn, đòi hỏi học sinh không chỉ ghi nhớ sự kiện mà còn phải biết phân tích, đánh giá và liên hệ thực tiễn. Điều giáo viên mong muốn nhất là học sinh học Lịch sử bằng sự thấu hiểu, cảm nhận được giá trị của những bài học lịch sử, chứ không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ các mốc sự kiện.

Với những nỗ lực của mình, Nguyễn Phan Ngọc Trâm được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026./.