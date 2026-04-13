Nuôi dưỡng bản sắc dân tộc cho thế hệ người Việt trẻ tại Hàn Quốc

Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia và đại diện trong lĩnh vực giáo dục tiếng Việt, trong đó có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết – chủ biên bộ sách “Vui học tiếng Việt”, ông Nguyễn Duy Anh – Tổng thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, cùng ông Lê Thanh Hà – nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, các đại biểu nhấn mạnh việc duy trì tiếng Việt không chỉ là bảo tồn một ngôn ngữ mà còn là giữ gìn bản sắc văn hóa, lịch sử và sự kết nối giữa các thế hệ người Việt ở nước ngoài. Các ý kiến cũng đánh giá cao nỗ lực của Hội trong việc xây dựng mô hình lớp học phù hợp với điều kiện thực tế của cộng đồng đa văn hóa tại địa phương.Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt” (quyển 2), được lựa chọn làm giáo trình giảng dạy. Bộ sách được thiết kế theo hướng hiện đại, chú trọng tính tương tác, kết hợp ngôn ngữ với yếu tố văn hóa, phù hợp với trẻ em sinh sống trong môi trường đa ngôn ngữ.Ngay trong đợt đầu tiên, lớp học đã thu hút 39 học sinh đăng ký tham gia, gồm cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng Hội. Chương trình giảng dạy được xây dựng theo phương pháp “lấy người học làm trung tâm”, kết hợp “học mà chơi – chơi mà học”, lồng ghép các hoạt động trải nghiệm như kể chuyện, hát và trò chơi dân gian nhằm giúp học sinh tiếp cận tiếng Việt một cách tự nhiên.Theo bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju, việc tổ chức lớp tiếng Việt là trách nhiệm của cộng đồng trong việc nuôi dưỡng bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, đồng thời hướng tới xây dựng môi trường học tập bền vững, lâu dài.