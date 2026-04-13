Nuôi dưỡng bản sắc dân tộc cho thế hệ người Việt trẻ tại Hàn Quốc
Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia và đại diện trong lĩnh vực giáo dục tiếng Việt, trong đó có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết – chủ biên bộ sách “Vui học tiếng Việt”, ông Nguyễn Duy Anh – Tổng thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, cùng ông Lê Thanh Hà – nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt” (quyển 2), được lựa chọn làm giáo trình giảng dạy. Bộ sách được thiết kế theo hướng hiện đại, chú trọng tính tương tác, kết hợp ngôn ngữ với yếu tố văn hóa, phù hợp với trẻ em sinh sống trong môi trường đa ngôn ngữ.
Ngay trong đợt đầu tiên, lớp học đã thu hút 39 học sinh đăng ký tham gia, gồm cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng Hội. Chương trình giảng dạy được xây dựng theo phương pháp “lấy người học làm trung tâm”, kết hợp “học mà chơi – chơi mà học”, lồng ghép các hoạt động trải nghiệm như kể chuyện, hát và trò chơi dân gian nhằm giúp học sinh tiếp cận tiếng Việt một cách tự nhiên.
Theo bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju, việc tổ chức lớp tiếng Việt là trách nhiệm của cộng đồng trong việc nuôi dưỡng bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, đồng thời hướng tới xây dựng môi trường học tập bền vững, lâu dài.
Lễ khai giảng không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một khóa học mà còn là bước đi trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng hệ sinh thái giáo dục cộng đồng cho người Việt tại khu vực Jeonnam – Gwangju, hướng tới khả năng nhân rộng mô hình trong toàn cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc./.
Cùng ngày, Hội cũng tổ chức tọa đàm về hiện trạng và giải pháp phát triển giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức và cộng đồng người Việt tại nhiều địa phương.