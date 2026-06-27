Nước lũ tại Cao Bằng rút chậm, nguy cơ ngập lụt được giải tỏa

Trước đó, trong đêm 26/6 mực nước trên sông Bằng Giang dâng lên rất cao, uy hiếp nhiều khu dân cư, tài sản và hoa màu của các phường trung tâm khiến chính quyền phải liên tục phát đi thông tin cảnh báo đề nghị người dân chủ động các biên pháp phòng chống thiên tai, bố trí các lực lượng ứng trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng, mưa lũ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các xã Thông Nông, Thanh Long, Hòa An, Cần Yên, Nguyên Bình cùng các phường Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao và Tam Kim là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Đỉnh lũ trên sông Bằng Giang được ghi nhận lúc 19h ngày 26/6 với mực nước 182,45m.

Thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ đã làm 334 nhà dân bị ngập và cô lập; trong đó Nguyên Bình có 74 nhà, Hòa An 140 nhà, phường Thục Phán 100 nhà, phường Nùng Trí Cao 5 nhà, Cần Yên 1 nhà và Tân Giang 8 nhà. Hiện vẫn còn 55 hộ đang bị ngập sâu, tập trung tại phường Thục Phán, xã Thanh Long và xã Thông Nông. Tổng cộng 441 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó 39 nhà bị sạt lở đất, 366 nhà ngập nước dưới 1m, 12 nhà ngập sâu từ 1–3m, 11 nhà bị cô lập và 8 nhà phải di dời khẩn cấp.

Sản xuất nông nghiệp trên nhiều địa bàn cũng chịu thiệt hại nặng nề với hơn 515 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng; trong đó 543 ha bị ngập nước, 1,84 ha thiệt hại từ 30–50% và 2,05 ha đất sản xuất bị vùi lấp. Ngoài ra, 108 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi, gồm 4 con bò và 100 con vịt. Một số chuồng trại, bồn nước, mái nhà bị hư hỏng...

Hệ thống giao thông bị tê liệt tại nhiều tuyến. Quốc lộ 34 sạt lở tại ba vị trí gây tắc đường, các tuyến đường tỉnh 216 và 202 nhiều đoạn ngập nước, sạt lở taluy dương. Cùng đó, 23 tuyến giao thông nông thôn bị sạt lở, ngập úng, nhiều đoạn không thể lưu thông.

Bên cạnh đó, 4 công trình thủy lợi bị bồi lấp, 1 công trình nước sinh hoạt bị sạt lở, 4 điểm trường bị ảnh hưởng, nhiều cột điện hạ thế bị đổ, gãy. Một số máy móc, phương tiện như máy xúc, ô tô tải, máy lu, máy cày bị ngập hoặc cuốn trôi.

Trước tình hình khẩn cấp, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo ứng phó, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh đã cử đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các nhà máy thủy điện trên sông Bằng Giang được yêu cầu vận hành xả lũ để giảm áp lực dòng chảy.

Đến 9h sáng nay, tại khu vực các phường trung tâm của tỉnh, mưa đã tạnh, trời hửng nắng, nguy cơ ngập lụt đã cơ bản được giải trừ, tuy nhiên, thời tiết vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, người dân vẫn cần phải chủ động theo dõi thông tin thời tiết và chuẩn bị sẵn phương án đối phó trong tình huống bất ngờ./.