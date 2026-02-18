Nữ hoàng điền kinh viết nên khát vọng Việt với 15 Huy chương Vàng

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh cùng Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Trải qua 5 kỳ SEA Games liên tiếp, với 15 Huy chương Vàng ở các nội dung sở trường, Oanh không chỉ khẳng định vị thế “nữ hoàng đường chạy” mà còn góp phần nâng tầm điền kinh Việt Nam trên đấu trường khu vực. Những bước chạy của Oanh, qua năm tháng, không chỉ là những bước chân chinh phục đường đua mà còn là biểu tượng của ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam



Câu chuyện đẹp của điền kinh khu vực



Nhắc đến Nguyễn Thị Oanh trong những ngày đầu năm mới, người hâm mộ thể thao càng thêm tự hào bởi bản lĩnh, ý chí và tinh thần bền bỉ của cô gái đến từ vùng quê Kinh Bắc. Từ một vận động viên trẻ được phát hiện qua phong trào thể dục thể thao học đường, Oanh đã từng bước khẳng định mình, trở thành vận động viên điền kinh Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng nhất qua các kỳ SEA Games với tổng cộng 15 tấm Huy chương Vàng — một cột mốc lịch sử đáng tự hào.



VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh giành 15 HCV qua 5 kỳ SEA Games liên tiếp. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN



Tại SEA Games 33, diễn ra từ ngày 9–20/12/2025 ở Thái Lan, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục cho thấy đẳng cấp vượt trội khi giành trọn 3 Huy chương Vàng ở các nội dung 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.



Ở đường chạy 5.000m, cô về nhất với thành tích 16 phút 27,13 giây, thể hiện chiến thuật thi đấu hợp lý và sức bền đáng nể. Tiếp đó, ở cự ly 10.000m, Oanh giành Huy chương Vàng với thời gian 34 phút 27,93 giây, tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực ở các nội dung chạy dài. Trong nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, cô bỏ xa các đối thủ để cán đích đầu tiên với thành tích 10 phút 13,74 giây, hoàn thành cú “hat-trick vàng” đầy thuyết phục.



Nếu SEA Games 33 là minh chứng cho sự ổn định và bản lĩnh của một nhà vô địch dày dạn kinh nghiệm, thì tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đã tạo nên kỳ tích khiến giới chuyên môn và người hâm mộ khu vực khâm phục khi giành tới 4 Huy chương Vàng ở các nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m.



Khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là việc cô giành hai Huy chương Vàng ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ trong khoảng 30 phút — một thử thách khắc nghiệt cả về thể lực lẫn tinh thần. Trong lịch thi đấu dồn ép, Oanh vẫn giữ được sự tập trung và phong độ để chiến thắng, tạo nên một trong những câu chuyện đẹp nhất của điền kinh khu vực.



Ở các kỳ SEA Game trước đó, cô đều đạt được nhiều Huy chương Vàng ở các nội dung khác nhau. Chia sẻ về con số 15 Huy chương Vàng, Nguyễn Thị Oanh cho biết đó không chỉ là những tấm huy chương mà còn là cả một hành trình dài của sự nỗ lực bền bỉ, của tinh thần kiên cường và sự đồng hành của tập thể ban huấn luyện, đồng đội cùng sự quan tâm, yêu thương của người hâm mộ.



Theo Oanh, bí quyết làm nên thành công chính là sự chăm chỉ, kỷ luật trong tập luyện, không ngừng học hỏi và luôn hướng về phía trước. Cô coi khó khăn, thử thách là động lực để vươn lên, còn thành công hôm nay là đòn bẩy để tiến tới những mục tiêu cao hơn. Trên hết, đó là tinh thần thi đấu hết mình, vượt qua giới hạn bản thân vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.



Ở tuổi 30, khi nhiều vận động viên cùng lứa đã dần giảm phong độ, Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ được sự bền bỉ đáng nể. Cô ý thức rõ những tác động của tuổi tác nhưng luôn tự nhắc mình phải tập trung, duy trì kỷ luật và tinh thần thi đấu cao nhất để tiếp tục cống hiến.



VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh cùng huấn luyện viên. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN



Biểu tượng của nghị lực và khát vọng



Ít ai biết rằng “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam chỉ cao 1m53 và nặng chưa đến 50kg. Thế nhưng, chính vóc dáng nhỏ bé ấy lại ẩn chứa một nghị lực phi thường. Sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, Nguyễn Thị Oanh được phát hiện năng khiếu từ các giải thể thao học sinh, sau đó được tuyển chọn vào trường năng khiếu thể thao của tỉnh — bước ngoặt mở ra con đường thể thao thành tích cao.



Gắn bó với điền kinh từ những năm 2010 đến nay, hành trình của Oanh không chỉ có vinh quang mà còn đầy thử thách. Cuối năm 2014, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô bất ngờ được chẩn đoán mắc viêm cầu thận, buộc phải tạm dừng thi đấu. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất khi mọi ước mơ tưởng chừng khép lại.



Nhưng bằng nghị lực và niềm đam mê cháy bỏng với đường chạy, Oanh đã kiên trì điều trị, tập luyện trở lại và từng bước lấy lại phong độ. Chính biến cố ấy đã giúp cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và trân trọng từng cơ hội được thi đấu.



Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi bước chạy của Oanh không chỉ là cuộc đua với đối thủ mà còn là hành trình vượt qua giới hạn của chính mình. Từ những sân vận động khu vực đến đấu trường quốc tế, cô luôn mang trong mình niềm tự hào và trách nhiệm khi khoác lên màu áo Tổ quốc.



Bước sang năm 2026 với nhiều mục tiêu mới, Nguyễn Thị Oanh cho biết sẽ tiếp tục tập luyện theo kế hoạch chuyên môn, hướng tới cải thiện thành tích và chinh phục những cột mốc cao hơn. Trước mắt, cô đặt mục tiêu thi đấu tốt tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời phấn đấu giành suất tham dự ASIAD 2026.



Sự xuất hiện của nhiều vận động viên trẻ giàu tiềm năng tại các giải đấu gần đây cũng mang đến tín hiệu tích cực cho điền kinh Việt Nam. Với vai trò người đi trước, Nguyễn Thị Oanh không chỉ là tấm gương về thành tích mà còn truyền cảm hứng về tinh thần nỗ lực, ý chí vươn lên cho thế hệ kế cận.



Trong những ngày đầu Xuân, câu chuyện về “nữ hoàng đường chạy” như một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa: thành công không đến từ may mắn mà được tạo nên bởi mồ hôi, nghị lực và niềm tin bền bỉ.



15 tấm Huy chương Vàng — đó không chỉ là những chiến thắng trên đường đua mà còn là minh chứng cho hành trình vượt qua thử thách, là niềm tự hào của thể thao Việt Nam và là biểu tượng của khát vọng vươn lên không ngừng.



Bước sang năm mới với những mục tiêu và thử thách phía trước, hành trình của cô gái nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh ấy vẫn đang tiếp tục — như những bước chạy bền bỉ trên đường đua, luôn hướng tới những đỉnh cao mới, mang theo niềm tin và hy vọng của người hâm mộ.





VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (hàng trên, thứ tư, từ trái sang) cùng các VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 33 chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Tại buổi gặp mặt, khen thưởng các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cống hiến của các vận động viên đã mang lại niềm tự hào cho quê hương và đất nước. Trong đó, ông đặc biệt ghi nhận những thành tích nổi bật của Nguyễn Thị Oanh, nhấn mạnh 15 tấm Huy chương Vàng qua các kỳ SEA Games không chỉ là dấu ấn của tài năng và bản lĩnh thi đấu mà còn là minh chứng cho ý chí bền bỉ, tinh thần vượt khó của một vận động viên luôn nỗ lực vì màu cờ sắc áo.



Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định, hành trình vươn lên của Nguyễn Thị Oanh là niềm tự hào của thể thao Bắc Ninh, đồng thời là nguồn cảm hứng tích cực cho thế hệ trẻ về tinh thần kiên trì, kỷ luật và khát vọng chinh phục đỉnh cao. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Nguyễn Thị Oanh tiếp tục giữ vững phong độ, đam mê tập luyện, hướng tới những mục tiêu cao hơn, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Bắc Ninh năng động, giàu nghị lực tới bạn bè trong nước và quốc tế./.