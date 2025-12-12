Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh: Hợp lực, đổi mới để bứt phá trong giai đoạn mới

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, nhấn mạnh vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Phát biểu tại Đại hội ngày 12/12, Phó Chủ tịch UBND Tp. HCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao sự đóng góp của các thế hệ nữ doanh nhân trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa tinh thần doanh nhân nhân văn. Ông kỳ vọng Hội sẽ tiếp tục phát huy bản sắc “nhân văn - sáng tạo - kết nối”, mạnh dạn đổi mới để thích ứng với chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.

Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Tp. HCM, việc hợp nhất giữa Hội Nữ Doanh nhân Tp. HCM và Hội Nữ Doanh nhân Bình Dương không chỉ là sự sắp xếp tổ chức mà còn là sự hội tụ tầm nhìn, kinh nghiệm và nguồn lực của cộng đồng nữ doanh nhân trong khu vực. Đại hội là cơ hội để nhìn lại hành trình phát triển của các tổ chức tiền thân, đồng thời xác lập chiến lược phù hợp với bối cảnh kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh, trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, khẳng định quyết tâm xây dựng cộng đồng nữ doanh nhân ngày càng lớn mạnh.

Mô hình mới giúp củng cố sức mạnh đoàn kết, chuẩn hóa hoạt động và nâng cao tính chuyên nghiệp trong điều hành hội. Nhờ sự hợp nhất, tổ chức có điều kiện mở rộng liên kết vùng, tăng cường hợp tác quốc tế và đại diện tốt hơn cho quyền lợi của nữ doanh nhân. Trên nền tảng này, Hội đặt mục tiêu hỗ trợ hội viên đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, xây dựng doanh nghiệp theo hướng xanh và bền vững.

Các đại biểu cho rằng hợp nhất là bước đi chiến lược khi kết hợp được thế mạnh của từng địa phương. Tp. HCM có đội ngũ nữ doanh nhân năng động và am hiểu thị trường, Bình Dương mạnh về công nghiệp - sản xuất, còn Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm lực lớn về cảng biển, năng lượng và du lịch. Sự cộng hưởng này tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nữ lãnh đạo.

Việc hợp nhất cũng mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn lực lớn hơn từ mạng lưới đối tác quốc tế, các chương trình đào tạo chuyên sâu và quỹ hỗ trợ khởi nghiệp. Nữ doanh nhân từ đó có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Ban Chấp hành Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh ra mắt tại Đại hội, thể hiện tinh thần đoàn kết và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Hội trong giai đoạn mới.

Không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, Hội còn hướng tới nâng cao vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo thế hệ nữ lãnh đạo trẻ, thúc đẩy bình đẳng giới và tôn vinh những đóng góp của nữ doanh nhân sẽ tiếp tục được mở rộng trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Tp. HCM Nguyễn Mạnh Cường tin tưởng rằng với nền tảng hợp nhất và những cơ hội mới, Ban Chấp hành nhiệm kỳ I sẽ đoàn kết, có tầm nhìn chiến lược và đủ năng lực để dẫn dắt Hội phát triển bền vững, tạo thêm nhiều giá trị đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội./.