Nông sản Việt Nam "ghi điểm" với sản phẩm xanh tại hội chợ Cologne

Khách hàng quốc tế tìm hiểu về sản phẩm của Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Diễn ra từ ngày 4-8/10/2025, Anuga 2025 quy tụ hơn 8.000 nhà triển lãm đến từ 110 quốc gia, thu hút khoảng 140.000 khách thương mại từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh dấu kỳ triển lãm lớn nhất trong lịch sử sự kiện này.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ được bố trí tại ba khu vực chính: Gian hàng quốc gia do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) chủ trì, Khu gian hàng của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), và Khu gian hàng của Hiệp hội Hồ tiêu và Gia vị Việt Nam (VPSA).

Hầu hết sản phẩm Việt Nam trưng bày đều đạt các chứng chỉ quốc tế quan trọng như HACCP, ISO, BRC, Halal, Kosher, và Organic EU/USDA, thể hiện năng lực cạnh tranh cao tại các thị trường khó tính.

Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc ITPC, nhấn mạnh việc các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ nhắm đến thị trường Đức mà còn xem đây là cửa ngõ để tiếp cận các thị trường châu Âu khác. ITPC thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn giúp doanh nghiệp nắm bắt các tiêu chuẩn mới, đặc biệt là tiêu chuẩn xanh ESG.

Bên cạnh những doanh nghiệp lớn, có tên tuổi, một số doanh nghiệp Việt Nam nhỏ hơn đang tìm cho mình những hướng đi mới, sáng tạo.Nổi bật trong số các doanh nghiệp tham gia có Công ty TNHH Thương mại Tân Nhất Hương với các sản phẩm socola độc đáo như socola bọc hạt, bọc trái cây, socola sữa chua, được bà Emmy Jørgensen, Tổng giám đốc điều hành công ty Scanesia (Nauy) đánh giá cao. Bên cạnh đó, thương hiệu tương ớt Chilica của Công ty Công nghệ Sinh học Tomcare cũng gây ấn tượng với phương pháp sản xuất tự nhiên, phù hợp xu hướng thực phẩm xanh toàn cầu.

Hội chợ Anuga được tổ chức định kỳ hai năm một lần, quy tụ hàng chục nghìn nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối và các chuyên gia trong ngành từ khắp nơi trên thế giới. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và kết nối đối tác toàn cầu./.