Nơi có những người lính "lỡ hẹn" với mùa Xuân

Chiến sĩ chăm sóc từng khóm hoa tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, Tây Ninh) để mùa Xuân rực rỡ hơn. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

*Gác lại niềm riêng, giữ bình yên biên giới

Tết đến, với nhiều người là hành trình trở về. Đó là những chuyến xe đêm, những cái ôm vội nơi bến xe, là mâm cơm tất niên đủ đầy tiếng cười. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ trên tuyến biên giới Tây Nam, Tết lại là thời điểm phải siết chặt kỷ luật, tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia. Khi nhà nhà sum họp, các anh bước vào cao điểm nhiệm vụ.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đóng trên địa bàn xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, Thiếu tá Trần Đình Huân đã quen với việc đón Giao thừa xa nhà. Quê anh ở xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, vợ và hai con hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng cách địa lý không quá xa nhưng nhiệm vụ không cho phép anh rời đơn vị trong những ngày cao điểm.

Gần 20 năm công tác trong Quân đội, anh Huân đã làm nhiệm vụ ở 4 đồn Biên phòng khác nhau trên địa bàn tỉnh. Mỗi nơi đi qua là một mùa Xuân ở lại, một cái Tết bên đồng đội thay vì bên gia đình.

“Năm nào cũng vậy, đêm Giao thừa anh em tranh thủ sau ca trực để nghe chúc Tết của Chủ tịch nước. Nghe xong lại gọi điện về cho gia đình. Ngày nay, công nghệ hiện đại nên gọi điện cũng được nhìn thấy bố mẹ, vợ con, khoảng cách rút ngắn hơn. Vừa vui, vừa xúc động”, Thiếu tá Trần Đình Huân chia sẻ.

Dù vậy, trong những khoảnh khắc thiêng liêng ấy, nỗi nhớ nhà hiện rõ trên gương mặt người lính. Ở đầu dây bên kia là tiếng trẻ thơ háo hức, là lời chúc bình an của người vợ tảo tần. Nhưng cảm xúc riêng nhanh chóng nhường chỗ cho niềm tự hào và ý thức trách nhiệm. Bởi ngoài kia, trên những tuyến đường mòn, cánh rừng giáp biên, các tổ công tác vẫn thay nhau tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Gần 20 năm quân ngũ, Thiếu tá Trần Đình Huân, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày Tết đến, Xuân về. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

“Mỗi dịp Tết ở đơn vị, chúng tôi cũng tổ chức bữa cơm sum vầy rất ấm cúng. Sau đó tham gia giao lưu văn nghệ với người dân địa phương. Không khí rất tình cảm, anh em coi nhau như gia đình”, Thiếu tá Huân tâm sự. Những cái bắt tay, những lời chúc mộc mạc giữa cán bộ, chiến sĩ và bà con vùng biên đã xóa đi phần nào khoảng cách của nỗi nhớ quê.

Cách đó không xa, tại Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (đóng quân trên địa bàn xã Đông Thành), chiến sĩ Trần Văn Đô đang trải qua mùa Xuân đầu tiên trong quân ngũ. Lần đầu đón Tết xa nhà, Đô không tránh khỏi bồi hồi. Những ngày giáp Tết, khi đơn vị tổ chức gói bánh, trang trí phòng truyền thống, anh chợt nhớ đến căn bếp nhỏ nơi quê nhà, nơi mẹ vẫn nhóm lửa nấu nồi bánh tét mỗi dịp Xuân về.

“Ban đầu cũng nhớ nhà lắm nhưng được chỉ huy đơn vị và đồng đội động viên nên em thấy rất vui. Được trực Tết, tham gia tuần tra cùng các anh là kỷ niệm đáng nhớ", Đô nói. Với chàng lính trẻ, mùa Xuân đầu tiên nơi biên giới là cột mốc trưởng thành, bước chuyển từ chàng trai rụt rè thành người lính vững vàng trong đội hình tuần tra đêm.

Trung úy Nguyễn Đoàn Lê Chuyển, quê xã Nhu Gia, Cần Thơ, công tác tại Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây cho biết, đón Tết tại đơn vị rất ấm áp. Ban Chỉ huy đơn vị rất quan tâm động viên và chăm lo chu đáo nên anh em phấn khởi. Chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ, nhất là phối hợp với lực lượng công an, quân sự tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện qua lại khu vực biên giới tăng cao. Nhu cầu giao thương, thăm thân khiến các cửa khẩu, đường mòn thêm nhộn nhịp. Cùng với đó, nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép luôn tiềm ẩn. Vì vậy, các tổ, đội công tác duy trì trực 24/24 giờ, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, phương án xử lý tình huống được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động trong mọi tình huống.

Có những đêm sương xuống dày, gió thổi hun hút qua cánh đồng biên giới, bước chân tuần tra vẫn đều đặn in trên nền đất ẩm. Ánh đèn pin quét qua từng bụi rậm, từng lối mòn nhỏ hẹp. Tiếng bộ đàm trao đổi ngắn gọn, dứt khoát giữa các tổ công tác vang lên trong đêm tĩnh lặng. Giữa không khí Xuân rộn ràng khắp nơi, người lính Biên phòng vẫn bình thản, kiên định, giữ cho mùa Xuân của nhân dân được trọn vẹn.

*Xuân ấm tình đồng đội, nghĩa quân - dân

Dù không được về quê, các cán bộ, chiến sĩ vẫn đón Tết đủ đầy ngay tại đơn vị. Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội dịp Tết được đơn vị đặc biệt quan tâm.

“Chúng tôi đảm bảo đầy đủ chế độ cho cán bộ, chiến sĩ ở lại đón Tết. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với các đoàn thể địa phương như, nấu bánh tét, văn nghệ, thể thao… tạo không khí vui tươi, phấn khởi”, Trung tá Lê Anh Tuấn cho biết.

Những nồi bánh tét đỏ lửa suốt đêm, những buổi thi gói bánh, trang trí doanh trại, những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đã làm nên một cái Tết đậm chất lính. Trong gian bếp dã chiến, tiếng cười xen lẫn mùi lá chuối, nếp mới, đậu xanh tạo nên hương vị rất riêng của mùa Xuân nơi biên giới. Sáng mùng 1, chỉ huy đơn vị động viên, chúc Tết từng cán bộ, chiến sĩ. Niềm vui giản dị ấy tiếp thêm động lực cho những ngày làm nhiệm vụ đầu năm mới.

Không chỉ chăm lo nội bộ, các đồn Biên phòng còn phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà Tết được trao tận tay người dân vùng biên không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự sẻ chia, gắn bó. Nhiều năm qua, hình ảnh người lính Biên phòng cùng bà con sửa lại mái nhà, thu hoạch mùa màng, hỗ trợ con em đến trường đã trở nên quen thuộc.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây cho biết, mỗi năm, Đồn đều vận động nhà hảo tâm hỗ trợ để chăm lo cho bà con khó khăn vùng biên giới. Năm nay, đơn vị vận động được 300 phần quà tặng người dân, qua đó, góp phần động viên, hỗ trợ bà con đón Tết đầm ấm hơn.

Theo Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ độ Biên phòng Tây Ninh luôn quán triệt tinh thần vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Tất cả các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Theo Đại tá Dược, sau khi địa bàn được mở rộng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, tính chất phức tạp của hoạt động qua biên giới cũng tăng lên. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám nắm cơ sở. Đảng ủy, Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là những đồng chí xa gia đình. Chính sự sẻ chia ấy giúp anh em yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân là yếu tố then chốt để giữ vững an ninh biên giới. Trong dịp Tết, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tăng cường công tác dân vận, củng cố mối quan hệ với nhân dân, phát huy vai trò của trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng. Khi mỗi người dân trở thành “cột mốc sống”, đường biên sẽ vững vàng hơn, mùa Xuân sẽ bình yên hơn.

Có thể với nhiều người, Tết trọn vẹn là được sum họp bên gia đình, quây quần bên mâm cơm đầu năm. Còn với những người lính nơi biên cương Tổ quốc, sự trọn vẹn nằm ở chỗ hoàn thành nhiệm vụ, giữ cho từng cột mốc, từng tấc đất biên giới được bình yên. Họ chấp nhận thiệt thòi riêng để đổi lấy sự an tâm chung của hàng triệu gia đình.

Trong đêm Giao thừa, khi pháo hoa rực sáng ở những thành phố lớn, nơi biên giới xa xôi, ánh đèn pin vẫn quét qua từng lối mòn. Những bước chân tuần tra vẫn bền bỉ in trên đất. Và ở đó, mùa Xuân không chỉ đến bằng sắc hoa hay tiếng pháo mà bằng ý chí, trách nhiệm và niềm tin lặng thầm của những người lính đang ngày đêm canh giữ Tổ quốc. Xuân nơi tuyến đầu vì thế luôn ấm áp bởi được thắp lên từ tinh thần cống hiến và tình yêu nước sâu nặng./.