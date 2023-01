Nô nức hội Xuân Yên Tử 2023

Quang cảnh Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2023. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Ban Tổ chức Lễ hội Xuân Yên tử 2023 cho biết, Lễ khai hội năm nay gồm các hoạt động rước kiệu, dâng lễ, với nghi lễ tâm linh như: Gióng trống, thỉnh chuông, lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử...

Danh sơn Yên Tử là địa linh, phúc địa của quốc gia, nơi gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp vĩ đại của đức vua Trần Nhân Tông - vị vua đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt hai lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông xâm lược. Sau hai cuộc kháng chiến lẫy lừng, khi đất nước đã thanh bình, Ngài tự nguyện rời ngai vàng bệ ngọc, nhường ngôi cho con là vua Trần Anh Tông để chuyên tâm nghiên cứu đạo Phật. Đến năm 1299, vua Trần Nhân Tông chính thức lên núi Yên Tử đi tu, lấy Phật danh là Điều Ngự Giác Hoàng, trở thành đệ nhất Tổ - Thiền phái Trúc Lâm. Chính vì lẽ đó, người đời sau luôn tâm niệm rằng Yên Tử chính là cái nôi sản sinh ra Thiền phái Trúc lâm và vua Trần Nhân Tông là đức Phật của đất nước Việt Nam.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Yên Tử luôn ấp ủ trong mình hồn thiêng văn hóa Việt bởi nơi đây ông cha ta để lại di sản là hàng chục ngôi chùa, hàng trăm am tháp, hàng ngàn di vật cổ chứa đựng giá trị tinh thần, tư tưởng của thiền phái Trúc lâm và nền văn hóa huy hoàng, rực rỡ thời Đại Việt. Tinh thần Phật giáo của Thiền Phái Trúc Lâm còn sống mãi trong nền văn hóa dân tộc, trong đó nổi bật nhất là tinh thần nhập thế, giao thoa sống động giữa đời và đạo. Với những giá trị văn hóa tinh thần to lớn đó, ngày nay, Yên Tử trở thành báu vật vô giá, niềm tự hào không chỉ của người dân Quảng Ninh mà là của cả dân tộc.

Tại lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2023, phần lễ được tổ chức trang trọng. Phần hội năm nay hứa hẹn mang đến cho du khách không khí Xuân mới vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc như: Đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử; trưng bày tranh, ảnh về vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; văn hóa ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử...

Về Khu di tích và danh thắng Yên Tử hành hương lễ Phật, nhân dân, du khách không chỉ được hòa mình cùng thiên nhiên, ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của non thiêng Yên Tử mà còn có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm du lịch như: Chăm sóc sức khỏe từ bài thuốc của đồng bào Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử; thưởng thức ẩm thực đặc trưng của thành phố...

Bà Tẩy Thị Mai, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long chia sẻ, hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mọi hoạt động đều bị hạn chế. Năm 2023, bà rất vui, hào hứng trở lại non thiêng Yên Tử, cầu mong một năm sức khỏe, bình an cho mình và người thân.

Trong 9 ngày đầu Xuân Quý Mão, non thiêng Yên Tử đã đón trên 129.000 du khách. Theo dự kiến của Ban Tổ chức, dịp khai hội Xuân Yên Tử năm nay, hàng vạn du khách hành hương về chiêm bái, vãn cảnh./.