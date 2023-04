Nỗ lực đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới

Bộ trưởng Công an Tô Lâm (trái) và Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc Kim Jong-uk. Ảnh: Nguồn Bộ Công an - TTXVN phát

Bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Thủ tướng Han Duck-soo đã đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp giữa hai nước. Thủ tướng Han Duck-soo bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ, thực chất đúng theo tinh thần đối tác chiến lược toàn diện; đề nghị Bộ Công an Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ các khó khăn cho công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Han Duck-soo cũng gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Thủ tướng Han Duck-soo đã dành thời gian tiếp đoàn, khẳng định Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh và quốc phòng..., trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ hai nước; nhấn mạnh Việt Nam cam kết ủng hộ Bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phi hạt nhân hóa. Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Han Duck-soo.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm thiết thực với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-geun; hội đàm với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc Kim Jong-uk để thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm./.