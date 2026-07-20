Nỗ lực để mọi người dân đều được chăm sóc tốt sức khỏe

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) tư vấn tình hình bệnh lý cho người dân. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Rất đông người dân là đối tượng được ưu tiên gồm: Người cao tuổi; người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người có công với cách mạng; người mắc bệnh mạn tính… ở các phường Phan Rang, Bảo An, Đô Vinh, Đông Hải đã đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận để được khám khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.



Bà Nguyễn Thị Lài (ở phường Phan Rang) cho biết, người lớn tuổi thường có sức khỏe hay yếu, bệnh tật nhiều nên người dân rất vui mừng vì được chăm sóc sức khỏe định kỳ và miễn phí.



Thạc sĩ, bác sĩ Lê Huy Thạch, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nêu rõ, việc triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân được thực hiện theo lộ trình và từng nhóm đối tượng. Nội dung khám thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế nhằm chủ động phát hiện sớm bệnh tật và các nguy cơ về sức khỏe, làm cơ sở để đưa vào quy trình quản lý sức khỏe liên tục, thực hiện cập nhật đầy đủ, đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe kịp thời vào hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID.



Bệnh viện phối hợp với UBND và Trạm Y tế các phường rà soát đối tượng, lập danh sách, di chuyển và tổ chức khám đúng tiến độ được giao. Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, hóa chất và nhân sự khám sức khỏe theo đúng yêu cầu chuyên môn, chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; được cập nhật đầy đủ, ký số trước khi đồng bộ và hoàn thành liên thông lên cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế trong thời hạn không quá 24 giờ sau khi kết thúc. Đơn vị kiểm tra, giám sát thường xuyên, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng quy định. Đơn vị phấn đấu tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần theo quy định cho 100% người dân thuộc danh sách các nhóm đối tượng do Trạm Y tế cung cấp, đảm bảo 100% hồ sơ khám bệnh được nhập dữ liệu, kiểm tra, ký số và liên thông dữ liệu đúng thời gian quy định. Đối với các trường hợp phát hiện bệnh lý hoặc yếu tố nguy cơ bất thường sẽ được tư vấn, hướng dẫn theo dõi, quản lý tại cộng đồng, điều trị hoặc chuyển tuyếnphù hợp.



Bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Rang thông tin, phường đã thông báo rộng rãi đến người dân thuộc đối tượng ưu tiên khám trước trước về thời gian, địa điểm tổ chức khám. Nhờ đó, người dân nắm rõ thông tin, chủ động đến khám đúng lịch, mang đầy đủ giấy tờ tùy thân đến để thuận tiện trong việc cập nhật thông tin và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.



Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lê Văn Khoa nêu rõ, khám bệnh miễn phí cho người dân là chính sách có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện cho người dân kiểm tra tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các bệnh lý và yếu tố nguy cơ để được tư vấn, theo dõi, điều trị kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng bệnh tật. Ngành y tế Khánh Hòa liên tục phát thông báo, kêu gọi mỗi người dân tích cực hưởng ứng chương trình, vận động người thân, gia đình cùng tham gia khám sàng lọc định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.



Các đối tượng ưu tiên và đối tượng thuộc điểm đ khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ ở khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa được tiến hành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí từ nay đến ngày 30/9 tới./.