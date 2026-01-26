Ninh Bình tăng lượng hàng dự trữ từ 10-15% phục vụ Tết

Người tiêu dùng chọn mua hàng hóa tại siêu thị. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình cho biết, dự báo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sức mua sẽ tăng khoảng 5% so với Tết năm trước và tăng 20-25% so với ngày thường, tập trung vào những ngày cận Tết. Nhằm bình ổn thị trường dịp Tết, Sở Công Thương Ninh Bình tăng cường hỗ trợ, kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa thiết yếu, tạo nguồn hàng bình ổn thị trường phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam, phường Phủ Lý (Ninh Bình) đã dự trữ 30 tấn gạo nếp và 5.300 tấn gạo tẻ các loại để cung ứng cho thị trường Tết. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN



Cùng đó, bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, đồng thời phối hợp với các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn, đặc sản vùng, miền của tỉnh Ninh Bình, kết hợp tạo nguồn hàng phục vụ Tết cho nhân dân.

Ngoài ra, Sở phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, các khu công nghiệp để kích cầu tiêu dùng; liên kết với các sàn giao dịch nông sản để luân chuyển hàng hóa đặc sản địa phương và sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Ninh Bình tăng cường quản lý thị trường; kiểm tra, giám sát thị trường, chú trọng kiểm tra về kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, đo lường, ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết … không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại tỉnh Ninh Bình, nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán thường tăng khoảng 20 - 25% so với ngày thường. Để bảo đảm cung - cầu hàng hóa, các doanh nghiệp, đơn vị phân phối, bán lẻ trên địa bàn đã chủ động dự trữ hàng hóa, tích cực tham gia chương trình bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham gia chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên Bính Ngọ 2026, Công ty cổ phần lương thực Hà Nam, phường Phủ Lý dự trữ 30 tấn gạo nếp và 5.300 gạo tẻ các loại. Nhằm bảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trước, trong và sau Tết, công ty bố trí đầy đủ nhân lực phục vụ bán hàng, kho vận, đồng thời, tổ chức kéo dài thời gian bán hàng trong những ngày giáp Tết và đầu năm mới.



Bà Trần Thị Loan, Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Hà Nam cho biết, Công ty cổ phần lương thực Hà Nam có hệ thống kho bãi, cơ sở vật chất phục vụ thu mua, bảo quản và kinh doanh lương thực, đáp ứng yêu cầu dự trữ và cung ứng hàng hóa trong thời gian cao điểm. Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết từ sớm như gạo tẻ các loại và gạo nếp. Lượng hàng dự trữ cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng bình quân và cao điểm Tết. Giá bán được điều chỉnh phù hợp, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến cũng như thiếu hàng dịp Tết.

Tại các Siêu thị Go! trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nắm bắt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân địa phương, năm nay, nguồn hàng được nhập về sớm và phong phú hơn về chủng loại. Hiện nay, hàng hóa đã lên kệ sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng; trong đó, chủ yếu là hàng Việt Nam chất lượng cao. Siêu thị Go! Nam Định đã chuẩn bị 7,5 tấn gạo tẻ và gạo nếp; 30.000 gói mì ăn liền, phở khô, bún khô; 5 tấn thịt lợn, 2 tấn thịt bò, 7 tấn thịt gà; 10 tấn rau, củ; 16 tấn bánh, kẹo các loại… Siêu thị Go! Hà Nam lên kế hoạch phục vụ từ 2 tháng trước Tết.



Ông Trần Huy Phượng, Trưởng bộ phận tiêu thụ nhanh, Siêu thị Go! Hà Nam cho biết: Lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng 25-30% so với ngày thường. Năm nay, các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh Ninh Bình được bày bán nhiều hơn. Để hỗ trợ người tiêu dùng, đồng thời kích cầu mua sắm, siêu thị liên tục chạy chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn; trong đó, tập trung những mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như: giấy ăn, bánh, mứt, kẹo, thực phẩm, bia, rượu, nước giải khát… Những ngày cận Tết, siêu thị kéo dài thời gian mở cửa phục vụ khách hàng; chỉ nghỉ ngày mồng 1 Tết, từ sáng mồng 2 mở cửa phục vụ khách hàng.



Theo Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt nguồn nguyên liệu bảo đảm chất lượng để thực hiện kế hoạch sản xuất, tăng lượng cung hàng hóa cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán với giá hợp lý; cải tiến chất lượng, đa dạng mẫu mã hàng hoá, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chú trọng thị hiếu, tâm lý và tập quán tiêu dùng của nhân dân, nhu cầu tiêu dùng đa dạng của mọi đối tượng trong dịp Tết để tổ chức tốt việc sản xuất kinh doanh./.