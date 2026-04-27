Ninh Bình: Tái hiện hành trình 13.000 năm lịch sử tại Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026

Chương trình quy tụ khoảng 2.500 diễn viên và lực lượng tham gia, bao gồm nghệ sĩ kịch, xiếc, múa, dàn diễn viên quần chúng thể hiện các phân cảnh sinh hoạt, nghi lễ và chiến trận được dàn dựng trên không gian thực cảnh rộng lớn, tái hiện không khí lịch sử một cách sống động. Từ dấu tích con người cách đây 13.000 năm trên vùng đất Hoa Lư đến thời khắc Đinh Bộ Lĩnh lập đàn tế trời, xưng đế, mở ra kỷ nguyên Đại Cồ Việt - một hành trình lịch sử kéo dài hàng thiên niên kỷ được tái hiện qua bốn chương nghệ thuật gồm: Vạn cổ anh linh; Đại Cồ Việt khai quốc; Huyền thiên cổ đàn và Hội yến hoa tiên. Chương trình có sự kết hợp giữa yếu tố nghi lễ truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại. Visual mapping, laser, hiệu ứng ánh sáng và hệ thống sân khấu đa lớp được sử dụng để tái dựng không gian tế lễ cổ trong hình thức nghệ thuật đương đại.

Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, Thung Ui là vùng đất mang giá trị đặc biệt về khảo cổ và lịch sử, nơi ghi nhận dấu tích cư trú của con người từ khoảng 13.000 năm trước. Các lớp trầm tích văn hóa tại đây phản ánh một quá trình phát triển liên tục của cộng đồng cư dân cổ, đặt nền móng cho sự hình thành của văn hóa Việt cổ tại khu vực Hoa Lư. Vào năm 968, Đinh Tiên Hoàng lên ngôi Hoàng Đế, thành lập nước Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu Thái Bình. Ngay từ buổi đầu lập nước, triều Đinh đã xác lập ba đại lễ của một quốc gia: Lễ thượng cờ - biểu tượng chủ quyền; Lễ duyệt binh - biểu tượng sức mạnh và Lễ tế trời - nghi lễ cao nhất, để cáo với trời đất về sự ra đời của quốc gia. Đàn Kính Thiên chính là nơi cử hành Lễ tế trời - nghi lễ thiêng liêng nhất, nơi khẳng định chủ quyền và tính chính danh của quốc gia độc lập. Vì vậy, việc tổ chức Lễ hội Đàn Kính Thiên năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa tâm linh – văn hóa truyền thống mà còn là dịp tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Hoa Lư, đồng thời khẳng định vị thế của Ninh Bình như một trung tâm di sản có chiều sâu lịch sử, văn hóa và bản sắc riêng trong dòng chảy của dân tộc Việt Nam.



Lễ hội Đàn Kính Thiên được phục dựng và tổ chức thường niên trong khoảng hơn 10 năm qua, từng bước khẳng định vị thế là một lễ hội văn hóa – tâm linh tiêu biểu của địa phương. Qua từng năm, lễ hội ngày càng được tổ chức bài bản, trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh tham dự./.