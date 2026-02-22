Ninh Bình: Hàng nghìn du khách tham dự Lễ khai hội chùa Bái Đính

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính thỉnh chuông khai hội. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai hội, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Bái Đính, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, chùa Bái Đính có lịch sử ngàn năm, là một trong những danh lam lịch sử nổi tiếng của đất Cố đô xưa. Đây là nơi Đinh Tiên Hoàng đế lập đàn tế trời vào dịp đầu xuân hàng năm để cầu nguyện và cũng là nơi vua Quang Trung chọn là nơi tế cờ, động viên tướng sĩ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh. Mặc dù đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng danh lam Bái Đính vẫn được tăng ni, tín đồ phật tử và nhân dân địa phương trân trọng, giữ gìn cho đến ngày nay và mai sau. Hội xuân chùa Bái Đính là lễ hội mang đậm bản sắc truyền thống, nơi hòa quyện giữa tín ngưỡng dân gian, Phật giáo và văn hóa dân tộc. Mỗi mùa xuân về, hàng triệu phật tử và du khách lại tìm về nơi đây không chỉ để lễ Phật, cầu an, cầu phúc, mà còn để sống trong không gian văn hóa giàu bề dày lịch sử để cảm nhận rõ hơn mạch nguồn dân tộc.

Tại Lễ khai hội chùa Bái Đính, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong đã gióng trống; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính đã thỉnh chuông chính thức khai hội.

Các tiết mục nghệ thuật tại lễ khai hội. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Lễ hội chùa Bái Đính diễn ra từ ngày 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch. Đây là lễ hội tiêu biểu của miền Bắc, hòa quyện giữa nét đẹp Phật giáo và truyền thống dân gian Việt Nam. Lễ hội gồm có 2 phần: Phần lễ gồm các nghi thức như dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, dâng lục cúng; tưởng nhớ công đức của Quốc sư Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn. Phần hội là các nghi thức như: rước kiệu bài vị thờ Thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn, Bà chúa Thượng Ngàn, rước kiệu lễ lên chùa cổ và chương trình nghệ thuật chào mừng, tạo sự vui tươi, phấn khởi, cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc đến mỗi người dân, du khách. Ngay trong ngày khai hội đã thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và du khách đến tham quan, chiêm bái./.