Ninh Bình đón gần 223 nghìn lượt khách trong dịp Quốc khánh 2/9

Rực rỡ mùa sen ở Ninh Bình

Một số khu, điểm du lịch thu hút đông du khách như: Khu du lịch Tràng An đón 54.000 lượt khách; khu Phố cổ Hoa Lư đón trên 42.000 lượt người; chùa Bái Đính đón trên 41.000 lượt khách; vườn chim Thung Nham đón gần 30.000 lượt người; Vườn Quốc gia Cúc Phương đón gần 8.000 lượt khách. Dịp này, bến đò Đình Các - Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động hoạt động trở lại bình thường sau gần 2 tháng tạm dừng đã thu hút 6.500 lượt khách. Công suất sử dụng phòng bình quân toàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ đạt từ 70 - 75%. Riêng các tối 2/9 và 3/9, công suất sử dụng phòng đạt trên 90%. Các cơ sở lưu trú lớn đều kín phòng trong dịp này.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, địa phương thu hút nhiều du khách ngoài thời tiết thuận lợi là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành Du lịch, các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng, khách sạn... Hoạt động đón tiếp du khách được đảm bảo an toàn, chu đáo. Các cơ sở kinh doanh đã thực hiện nghiêm công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh; tổ chức thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch. Sở đã đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Bình trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; đồng thời, tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, du lịch cộng đồng cho trên 300 người lao trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ./.