Ninh Bình chào đón những du khách đầu tiên xông đất đầu năm

Tại nhiều khu, điểm du lịch nổi bật của Ninh Bình như: Chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc, khu du lịch sinh thái Thung Nham, Hang Múa, các ngôi chùa lớn của Ninh Bình..., trong ngày đầu năm mới đã mở cửa đón nhiều đoàn du khách tới thăm quan, trải nghiệm. Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính đón những du khách đầu tiên trong năm mới. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Ghi nhận tại Chùa Bái Đính, phường Tây Hoa Lư, ngay từ sáng sớm đã có nhiều đoàn khách đến tham quan, lễ chùa cầu may. Ngoài lượng du khách trong nước còn có nhiều đoàn du khách đến từ các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Anh, Pháp…

Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính đón đông đảo du khách trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Đức Phương - TTXVN





Tại khuôn viên chùa Bái Đính, du khách Lê Thị Cẩm Tú (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, gia đình chị có nhiều dịp đến với chùa Bái Đính, nhưng tới đây đúng ngày đầu năm mới mang lại nhiều ý nghĩa và mong muốn một năm gặp nhiều may mắn, sức khỏe. Đặc biệt, cảnh sắc tại chùa Bái Đính rất phù hợp với những ngày du Xuân. Điểm du lịch Thung Ui đón đông đảo du khách trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Khu du lịch Thung Ui, phường Tây Hoa Lư, là một sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái du lịch Tràng An, giảm áp lực cho các điểm tham quan quá tải; đồng thời, tạo ra không gian du lịch văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng "chậm" với vẻ đẹp hoang sơ. Nơi đây phục dựng các giá trị lịch sử thời Đinh và văn hóa Mường. Sản phẩm này chính thức đi vào khai thác phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Đến với Thung Ui, nhiều du khách chia sẻ rằng họ đặc biệt ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tâm linh, văn hóa và nghỉ dưỡng, khi vừa có thể tham quan, tìm hiểu lịch sử, vừa có thời gian tĩnh tâm giữa thiên nhiên trong lành.

Chị Nguyễn Thị Loan, hướng dẫn viên điểm du lịch Thung Ui cho biết, trong những ngày qua, toàn bộ cán bộ, nhân viên của điểm thăm quan này đều tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón tiếp du khách, đặc biệt trong ngày đầu năm mới, với mong muốn đưa đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất. Ngay trong ngày đầu năm đã có rất đông du khách tới điểm thăm quan này để trải nghiệm và cầu mong một năm mới nhiều may mắn và thành công trong công việc.

Đón tiếp các đoàn du khách đầu tiên "xông đất" Ninh Bình, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cùng đại diện các khu, điểm du lịch đã tặng hoa, quà bình an, lì xì tới du khách; dành những lời chúc tốt đẹp đến các vị khách, gửi gắm hy vọng du lịch Ninh Bình tiếp tục nhận được sự đón nhận, yêu thích từ du khách trong nước và quốc tế. Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình lì xì và chúc các du khách gặp nhiều may mắn trong năm mới. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Trong ngày đầu năm mới, việc chuẩn bị chu đáo của các khu, điểm du lịch hòa trong thời tiết thuận lợi đã tạo nhiều thuận tiện cho du khách khi về tham quan, vãn cảnh tại Ninh Bình. Các khu, điểm du lịch đều trang trí không gian Tết cổ truyền sinh động, đẹp mắt, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Năm 2026, tỉnh Ninh Bình đặt ra mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế./.