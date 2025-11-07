Niềm tin và kỳ vọng của cộng đồng người Việt tại Lào đối với Đại hội XIV của Đảng

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng tại Lào. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Tại sự kiện, các đại biểu, cán bộ, đảng viên và kiều bào bày tỏ vinh dự và tự hào khi được tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV – một sự kiện chính trị trọng đại và có ý nghĩa đặc biệt trong việc khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Các ý kiến thống nhất đánh giá Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng, định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn phát triển của đất nước, nêu rõ cả thành tựu và những hạn chế cần khắc phục.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào, ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào - cho biết bà con kiều bào rất vui mừng, vinh dự khi được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến. Ông hoàn toàn nhất trí với nội dung các dự thảo văn kiện, đánh giá đây là những văn bản được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, có tính thực tiễn cao, phản ánh đúng tình hình trong nước và quốc tế. Ông bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục đưa đất nước phát triển vững mạnh, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Với tư cách là đại diện cho Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch Hội - bày tỏ vinh dự khi được tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội lần này. Ông nhận thấy các chủ trương, chính sách được nêu trong dự thảo văn kiện có tính đột phá, sát với thực tiễn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển bền vững. Ông cũng kỳ vọng các định hướng đó sẽ sớm được cụ thể hóa bằng hành động và chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là tại Lào; đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt kiều phát triển, đóng góp vào quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.