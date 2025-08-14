Những thành tựu của Việt Nam luôn gắn liền với tình cảm sâu nặng của nước Lào anh em

Bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Đỗ Bá Thành, PV TTXVN tại Lào

Tham dự buổi lễ có đồng chí Alounxay Sounnalath, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak; cùng lãnh đạo các tỉnh Salavanh, Sekong, Attapeu; đại diện Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Pakse; và đông đảo cán bộ các sở, ban, ngành, cộng đồng người Việt Nam và doanh nghiệp Việt đang sinh sống, làm việc tại khu vực Nam Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tạ Phương Dung - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse - ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Tạ Phương Dung nhấn mạnh, sau 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực.

Bà Tạ Phương Dung cho biết trong năm ngoái, nền kinh tế Việt Nam xếp hạng 32 toàn cầu, thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam ngày càng thể hiện rõ vai trò tích cực trên trường quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nơi Việt Nam vừa đánh dấu 30 năm là thành viên. Bà Tạ Phương Dung cũng thông tin về một số cải cách nổi bật được triển khai như việc tinh gọn bộ máy hành chính từ 63 xuống 34 tỉnh/thành và xây dựng chính quyền hai cấp kể từ ngày 1/7/2025. Các Nghị quyết trọng điểm về khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân đang là những động lực chiến lược hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.