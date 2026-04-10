Những "mầm xanh" viết tiếp trang sử đỏ

13 đảng viên mới của Đảng bộ trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Đảng viên mới Trần Hoàng Xuân (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) tuyên thệ. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Tự hào đảng viên tuổi 18



Kết nạp Đảng cho học sinh tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh Ninh Bình đã lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, tạo môi trường, điều kiện lý tưởng cho đoàn viên thanh niên phấn đấu, học tập, rèn luyện và trưởng thành, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong các cơ sở giáo dục... Đầu tháng 4/2026, 13 học sinh lớp 12, là quần chúng ưu tú của Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là động lực để các em tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện đạt kết quả cao nhất, trở thành những tấm gương sáng cho bạn bè noi theo.



Với thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc, em Trần Hoàng Xuân, lớp 12A2 đã được kết nạp vào Đảng. Sau khi tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Xuân xúc động chia sẻ: Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã trở thành đảng viên ở tuổi 18. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông là kỷ niệm đẹp, khó quên với chúng em. Bản thân mỗi đảng viên trẻ đều ý thức sâu sắc rằng, đây là khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình phấn đấu không ngừng để xứng đáng với vai trò, trách nhiệm của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...



Trần Hoàng Xuân là Bí thư chi Đoàn lớp 12A2. Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên lớp, Xuân không chỉ nỗ lực trong học tập với thành tích 2 năm học liền đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, mà còn là một thủ lĩnh Đoàn năng động. Ngoài việc đảm nhiệm tốt vai trò cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Xuân còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, tranh biện, bảo vệ môi trường, hỗ trợ các sự kiện... Em hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ Môi trường AFE và là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ tranh biện của Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong…



Với Phạm Đức Minh, lớp 12 Toán 2, để đứng trong hàng ngũ của Đảng ngày hôm nay là cả quá trình học tập, rèn luyện không ngừng. Suốt 3 năm học, Minh bền bỉ ôn luyện và giành giải cao ở nhiều cuộc thi. Năm 2024, em giành Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc; Giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh tham dự đội tuyển quốc gia. Năm 2025, em giành Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc; Giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh tham dự đội tuyển quốc gia…



Minh tâm sự, trở thành đảng viên khi vừa tròn 18 tuổi là vinh dự, niềm vui to lớn. Em xác định sẽ không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, sống có lý tưởng, hoài bão; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và xứng đáng với danh hiệu đảng viên trẻ, gương mẫu đi đầu...



Tăng sức trẻ cho Đảng



Sau khi kết nạp 13 đảng viên mới, hiện Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong có 113 đảng viên, sinh hoạt ở 3 chi bộ gồm: Chi bộ Toán - Tin - Lý - Văn phòng; Chi bộ Hóa - Sinh - Thể - Mỹ và Chi bộ Khoa học xã hội và nhân văn.



Thầy Phạm Thanh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong cho biết, những năm qua, công tác phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn kết nạp đảng luôn được nhà trường triển khai bài bản, khoa học, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng trong học sinh.



Nhằm khơi dậy tinh thần phấn đấu, thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh, ngay từ đầu năm học, các chi bộ tiến hành rà soát, lập danh sách những quần chúng ưu tú, triển vọng. Trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện, phong trào Đoàn, Hội.



Sau mỗi học kỳ, các chi đoàn tổ chức bình chọn, đề xuất danh hiệu đoàn viên ưu tú đối với các cá nhân xuất sắc để Đoàn Thanh niên trường giới thiệu với Chi bộ xem xét, phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ các em phấn đấu trở thành đối tượng xét kết nạp đảng. Từ năm 2024 đến nay, trường đã giới thiệu 62 học sinh xuất sắc tham gia lớp nhận thức về Đảng, trong đó 19 em đã được kết nạp Đảng, những em còn lại dự kiến kết nạp trong tháng 5 - 6/2026 và giới thiệu quần chúng ưu tú là học sinh về nơi cư trú, lên trường đại học tiếp tục theo dõi, giúp đỡ kết nạp.



Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong có thuận lợi là mỗi học sinh đều có lực học tốt và rất tích cực tham gia các phong trào hoạt động tập thể. Việc lựa chọn những quần chúng bồi dưỡng kết nạp Đảng luôn đảm bảo nguyên tắc công tâm, khách quan, thống nhất dựa trên kết quả học tập, rèn luyện và tổng hợp đánh giá, góp ý của Đoàn Thanh niên, giáo viên và tập thể lớp. Qua đó, lan tỏa đến học sinh trong trường ý chí phấn đấu, quyết tâm hơn, bản lĩnh hơn nữa để được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.



Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, nhiều đảng bộ, chi bộ tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Ninh Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách bài bản. Công tác rà soát, tạo nguồn được được tiến hành chặt chẽ. Việc xét duyệt, lựa chọn được thực hiện kỹ lưỡng, tập trung vào những học sinh ưu tú, có thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bồi dưỡng, kết nạp đảng.



Trong năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh có hơn 700 học sinh được kết nạp vào Đảng tại các đảng bộ, chi bộ trường trung học phổ thông. Kết quả này không chỉ góp phần tăng số lượng mà còn nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, qua đó củng cố, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.



Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Thuận, để phát triển Đảng trong học sinh, ngành Giáo dục tỉnh tập trung phát hiện, nuôi dưỡng động cơ đúng đắn, đảm bảo đánh giá thành tích công bằng và tạo môi trường rèn luyện thực chất để các em thử thách và trưởng thành để công tác phát triển Đảng không chỉ là chỉ tiêu mà trở thành kết tinh của giáo dục lý tưởng trong nhà trường.



Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với cấp ủy địa phương chỉ đạo chi bộ, đảng bộ các trường trung học phổ thông đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngay từ cơ sở, chuẩn bị chu đáo nguồn nhân lực kế cận chất lượng./.