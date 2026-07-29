Những "gia sư số" ở khu dân cư

Cập nhật kỹ năng "số hóa" cho thanh niên xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn, phong trào "Bình dân học vụ số" hướng tới mục tiêu đưa chuyển đổi số đến từng người dân, từng bước hình thành công dân số, gia đình số và cộng đồng số, góp phần xây dựng chính quyền số và xã hội số từ cơ sở. Đây không phải là phong trào mang tính thời điểm mà là nhiệm vụ lâu dài nhằm giúp người dân và doanh nghiệp sử dụng thành thạo công nghệ số trong học tập, lao động và sản xuất.

Sau thời gian triển khai, phong trào đã tạo nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hoàn thành kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% trường hợp đủ điều kiện; hơn 95% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn kỹ năng số; 100% cơ sở giáo dục triển khai trang bị kỹ năng số cho học sinh và số hóa học liệu. Gần 3.000 tổ công nghệ số cộng đồng duy trì hoạt động thường xuyên, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Học sinh trường Tiểu học và THCS Bình Dương, xã Nhân Thắng (Bắc Ninh) được Đoàn Thanh niên hỗ trợ máy tính nâng cao kỹ năng số. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn một số khó khăn. Tỷ lệ người dân hoàn thành chương trình phổ cập kỹ năng số và được xác nhận trên nền tảng VNeID chưa đạt mục tiêu đề ra; mức độ tham gia học trực tuyến giữa các địa phương còn chênh lệch; một bộ phận người cao tuổi và nhóm yếu thế vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận thiết bị và ứng dụng công nghệ. Nhằm đẩy mạnh triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đặt ra 5 chỉ tiêu trọng tâm là: 100% cán bộ, công chức, viên chức khu vực công có kỹ năng số; 100% học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng số; 100% người dân trưởng thành có hiểu biết cơ bản về chuyển đổi số; trên 80% người dân trưởng thành được xác nhận phổ cập kỹ năng số trên nền tảng VNeID; 100% người lao động trong doanh nghiệp có kỹ năng số phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, phổ cập kỹ năng số theo từng nhóm đối tượng; đồng thời nhân rộng các mô hình như "Đại sứ số", "Gia đình số", "Chợ số - Nông thôn số", "Mỗi công dân - Một danh tính số". Các Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục hoạt động theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người", bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng thành thạo các tiện ích số.

Từ những lớp học ngay tại khu dân cư, những buổi hướng dẫn ở điểm hành chính công hay trên chính chiếc điện thoại của người dân, phong trào "Bình dân học vụ số" đang từng bước thu hẹp khoảng cách số, góp phần hình thành công dân số và xây dựng chính quyền số từ cơ sở. Khi mỗi đoàn viên trở thành một "gia sư số", chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đang hiện diện bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày của người dân./.